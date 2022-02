OM – Riolo : « il y a un an vous aviez Jacques-Henri Eyraud, et là vous venez chialer »

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur les critiques insistantes depuis plusieurs semaines à l’encontre de l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli.

L’Olympique de Marseille s’est imposé (0-3) hier soir face au FK Qarabag lors des 16e de finale retour de la League Europa Conference. Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur toutes les critiques dont fait l’objet le coach du club marseillais Jorge Sampaoli.

A lire aussi : Qarabag 0-3 OM : Guendouzi raconte la confusion après le but de la main finalement refusé

Je n’arrive pas à comprendre l’objectivité dans tout ça – Riolo

« Vous avez passé des saisons horribles. Il y a un an vous aviez Jacques-Henri Eyraud qui voulait mettre des buts sur des dunks. et là vous venez chialer contre Sampaoli alors que vous êtes deuxième du classement. Vous êtes fous. Attendez la fin de saison pour chialer (…) je comprends de moins en moins le débat autour de Sampaoli. On commence à avoir une tendance anti Sampaoli chez les supporters marseillais soutenu par le quotidien local, et je n’arrive pas à comprendre l’objectivité dans tout ça. Pourquoi de telles polémiques et une telle ambiance dans une saison ou il y a plus de satisfactions que de déceptions. Je ne sais pas pourquoi il y a des fixettes aussi importantes sur le jeu, sur sa gestion des joueurs alors que c’est ce qu’on voit dans tous les clubs en ce moment. Avoir ce sentiment que Sampaoli n’est pas l’homme de la situation et qu’il doit dégager, je ne comprends plus… » Daniel Riolo – Source RMC Sport (24/02/2022)

A lire aussi : « Guendouzi m’a dit ‘frère tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir’ »