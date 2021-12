Mercato OM : Longoria s’intéresse à un jeune défenseur formé à la Masia ?

Même si la masse salariale et le recrutement de l’OM sont encadrés par la DNCG, Pablo Longoria travaille sur le prochain mercato. Le président va devoir avant tout vendre pour acheter, mais semble disposer de plusieurs dossiers sous le coude.

Il semblerait que l’OM cherche a renforcer sa défense, car après la rumeur d’un intérêt pour le lensois Facundo Medina, un autre défenseur serait suivi par le président olympien. En effet, selon le Sun, Longoria serait très intéressé par le profil du jeune Sergio Gomez. Ce jeune latéral gauche de 21 ans a fait toutes ses classes à la Massia (centre de formation du FC Barcelone) avant d’être transféré en 2018 à Dortmund pour un montant de 3M€. Le jeune espagnol n’a pas reussi a y trouvé sa palce et après un prêt à Huesca, il a rejoint Anderlecht en juillet dernier. Le club belge a payé plus de 2M€ pour s’offrir Gomez qui s’est fait remarqué en Jupiler League. Marseille est loin d’être seul sur ce dossier…

Sergio Gomez surveillé par l’OM et beaucoup d’autres clubs !

En effet, le média anglais explique que Manchester United, Everton et Southampton sont sur le coup tout comme l’Inter Milan, l’Ajax ou encore Villarreal. En France, Rennes, Lille et Monaco seraient aussi attentifs à son cas. Sergio Gomes dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec Anderlecht, il a remporté le championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA en 2017 et le titre des moins de 19 ans il y a deux ans. A noter que l’OM de Sampaoli ne joue pas vraiment avec un latéral gauche, le seul spécialiste du poste, Jordan Amavi n’a participé qu’à deux matches de Ligue 1 cette saison. Gomez peut aussi jouer plus haut sur le terrain, mais la concurrence semble trop forte sur ce dossier…

I can see why Rangnick wants Sergio Gomez at United. pic.twitter.com/hCNWkVciMO — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) December 1, 2021

Quoi qu’il arrive, l’OM va d’abord devoir vendre avant de penser à recruter. Sur RMC, le journaliste italien a expliqué que Pablo Longoria ne peut pas espérer recruter en janvier sans au préalable vendre et c’est même son gros chantier du mercato hivernal.

Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs — Rovera

« Cette année, c’est l’an 0 du projet de Longoria à l’OM. Il était arrivé ou certaines choses étaient déjà faites. le mercato de l’année dernière, c’est de l’invention, son vrai coup c’est Milik en janvier. il avait parlé d’un projet sur 5 ans. Par contre Rennes, la saison dernière, c’était la première étape et cette année, c’est la deuxième. Ça veut dire que la deuxième année d’un projet est meilleure. Et c’est ce qui manque encore à l’OM. Il y a beaucoup de joueur qui sont en première année, Under et Saliba c’est irrégulier avant de faire des évaluations définitives. Marseille n’a pas d’argent pour recruter sauf vendre des joueurs. C’est le gros chantier de Longoria au mois de janvier comment et qui vendre. Pourquoi les joueurs seront plus bankables maintenant que depuis cet été personne n’est venu frapper à la porte de l’OM pour certains joueurs. » Simone Rovera – source : RMC (30/11/2021)