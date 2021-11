Mercato OM : « Le travail de Pablo Longoria était gigantesque mais incomplet »

Cet été, Pablo Longoria a recruté onze joueurs pour reconstruire une équipe après la vague de fins de contrat. Pour le consultant Jonatan MacHardy, le président marseillais a réalisé un gros travail mais malheureusement, il est incomplet.

Cela fait quelques semaines que Jorge Sampaoli pointe du doigt le recrutement et le manque de joueurs dans son effectif. Ce mardi encore en conférence de presse, le coach argentin a affirmé qu’il n’avait pas assez d’éléments pour cette saison.

Le problème, c’est que cette équipe est totalement déséquilibrée — MacHardy

Dans l’After Foot sur RMC, le consultant Jonatan MacHardy a pointé du doigt le recrutement de Pablo Longoria, donnant quelque peu raison à Sampaoli lors de ses dernières sorties médiatiques… En disant cela, il légitime également la perte du niveau de jeu et surtout le manque de spectacle dont font preuve les Marseillais depuis quelques semaines.

« Le problème, c’est que quand tu es un entraîneur avec des idéaux aussi extrêmes que (Jorge) Sampaoli, tous les choix peuvent passer à condition d’avoir des résultats. S’il y a des résultats, tu passes pour un génie mais si la machine s’enraye, tu passes pour un taré. Le problème, c’est que cette équipe est totalement déséquilibrée. Le travail accompli par (Pablo) Longoria pour reconstruire l’OM cet été était gigantesque mais incomplet, ce qui est normal. On se retrouve avec un groupe jeune et inexpérimenté avec un entraîneur en train de prendre la mesure de son effectif. Tout ça donne un cocktail qui au début de saison est enthousiasmant, mais le fait anormal, ce n’est pas ce qui se passe maintenant, mais le début de saison. (…) Ce n’était pas prévu ce début de saison. On disait que c’était extraordinaire. Maintenant, retour à la réalité. » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (29/11/21)

Les envies de Jorge Sampaoli lors du prochain mercato