Mercato OM: Longoria souhaite offrir trois renforts à Gattuso !

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dès lundi. L’Olympique de Marseille, affaibli par le départ de huit joueurs à la CAN, devrait être actif sur le marché des transferts. Gennaro Gattuso souhaiterait voir arriver trois renforts.

Très actif durant le mercato estival, l’OM pourrait de nouveau être entreprenant cet hiver pour combler le départ de huit joueurs à la CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain. Gennaro Gattuso souhaiterait voir arriver un joueur par ligne.

Longoria veut offrir trois recrues à Gattuso

🔹Pablo Longoria veut satisfaire Gennaro Gattuso en lui offrant 3 renforts, mais il devra composer avec des finances très maigres et l’encadrement de la DNCG. Il faudra vendre avant de recruter, et aucun joueur n’est intransférable. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/72MoHCki1a — Infos OM (@InfosOM_) December 31, 2023

D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria souhaiterait satisfaire son entraîneur en lui offrant trois recrues, mais le président marseillais devra composer avec des finances très maigres et l’encadrement de la DNCG. « Nous n’avons pas d’argent » , peut-on lire dans L’Équipe. C’est ce qu’expliquerait le dirigeant espagnol à la plupart des émissaires qui le contactent, tout en cherchant à trouver des moyens financiers en concrétisant des départs cet hiver. Le quotidien sportif affirme également que la direction olympienne est à l’écoute d’éventuelles offres pour Luis Henrique, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Vitinha ou encore Azzedine Ounahi.

🔹Pablo Longoria est à l’écoute d’éventuelles offres pour plusieurs joueurs cet hiver : • Luis Henrique 🇧🇷

• Pape Gueye 🇸🇳

• Ismaïla Sarr 🇸🇳

• Vitinha 🇵🇹

• Azzedine Ounahi 🇲🇦@lequipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/oSi3Pv9j2p — MercatOM (@Mercat_OM) December 30, 2023

« Il y a des postes où l’on est court comme celui de latéral gauche. On est dans une situation économique confortable »

#Longoria : « Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n’est pas pareil. Il faut respecter l’ADN de l’entraineur, il y a des postes où l’on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023

« Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n’est pas pareil. Il faut respecter l’ADN de l’entraineur, il y a des postes où l’on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la blessure de Valentin Rongier, avait confié Longoria en conférence de presse. On doit aussi renforcer les positions centrale pour pouvoir jouer aussi en 4-3-3. La situation économique conditionne le mercato comme le système de jeu. On doit trouver des joueurs polyvalents. L’équipe a été planifié pour un 4-4-2, ce ne va pas forcément en 4-3-3. On cherche des joueurs qui peuvent jouer dans différents systèmes. La situation économique, on est dans une situation confortable en terme de trésorerie, mais on doit penser au bilan de fin de saison. On n’est pas obligé de vendre pour recruter, on peut arriver au 30 juin identique à celui de la saison dernière. La C1 c’est aussi important, on a une équipe avec une masse salariale pour jouer cette compétition, on prend ce risque. On doit finir la saison avec 22/23 joueurs, on est donc à l’écoute pour libérer de la masse salariale pour la saison prochaine. On a des actifs de valeur. Ce n’est pas une nécessité de prendre des prêts mais cela peut être un choix« , avait ajouté le président de l’OM.