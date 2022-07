Mercato OM : Longoria tente le prêt de Tanguy Ndombélé ?

L‘OM serait bel et bien intéressé par Tanguy Ndombélé selon le média britannique The Athletic. En manque de liquidité, Longoria tenterait de faire venir le joueur en prêt.

The Athletic a fourni une liste des indésirables chez les Spurs, en effet avec déjà 6 recrues le club de la capitale anglaise cherche maintenant à dégraisser. Tanguy Ndombélé fait logiquement partie de cette liste puisqu’il n’entre pas dans les plans du coach Antonio Conte. L’international français (7 sélections), est toujours estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Bien loin des capacités financières de l’OM, qui devrait donc tenter de faire venir le joueur en prêt. En effet, toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Boubacar Kamara et le transfert de Veretout qui n’arrive pas, Longoria est obligé d’activer de nouvelles pistes.

Tottenham obligé de le prêter ?

Tottenham a du mal à trouver une porte de sortie à l’ancien lyonnais, acheté 60 millions d’euros il y a 3 ans. Le club londonien semble être forcé de lui trouver un nouveau prêt, après le dernier vers Lyon. Le Milan AC était intéressé, avant d’être refroidi par le salaire du milieu de terrain polyvalent. Mais l’intérêt de l’OM a lui été confirmé par The Athletic. Il faudra néanmoins trouver une solution concernant les émoluments du milieu de terrain révélé à Lyon.

Marseille n’a pas d’argent – Pitt-Brooke

Il y a quelques jours pourtant le journaliste Jack Pitt-Brooke, qui révélait l’intérêt de l’OM pour Ndombélé, assurait que l’OM n’avait pas les moyens. Affaire à suivre.

« Concernant Tanguy Ndombélé, on m’a dit que l’OM le voulait, mais Marseille n’a pas d’argent. Je pense qu’il sera difficile de transférer Ndombele cet été. Je ne suis pas optimiste à son sujet. Je pense tout simplement qu’il n’est pas assez demandé en Europe. J’adore Ndombele en tant que joueur, mais je ne pense pas que les clubs cherchent désespérément à le faire venir. Ndombele est dans une position affreuse en ce moment. Le Français est dans les limbes du mercato. Il n’a pas d’avenir aux Spurs, mais il coûte trop cher pour qu’un autre club envisage de le recruter. Bien sûr, il pourrait partir pour un salaire inférieur, mais soyons honnêtes, qui abandonnerait son salaire actuel à Tottenham ? Les Spurs pourraient également subventionner une partie de son salaire avec un prêt, mais, encore une fois, il n’y a peut-être pas beaucoup d’avantages à payer un joueur pour qu’il aille ailleurs » Jack Pitt-Brooke – Source : Last Word on Spurs (20/07/2022)