Mercato OM : Longoria tente sa chance pour le buteur colombien Luis Muriel ?

Une piste offensive de plus pour l’OM. Luis Muriel, l’attaquant de l’Atalanta n’a plus qu’un an de contrat et intéresserait fortement l’Olympique de Marseille selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio.

L’international colombien a souvent été associé à l’OM ces dernières années. Luis Muriel (31 ans), sort d’une saison pleine avec l’Atalanta. Toutes compétitions confondues il a inscrit 14 buts et délivrés 10 passes décisives en 39 matchs. Les négociations de prolongation on été rompu ce printemps entre Muriel et l’Atalanta, qui devrait donc le vendre cet été plutôt que de le laisser partir libre la saison prochaine. S’il reste seulement un an de contrat à Muriel, il avait été acheté au FC Seville 21 millions en 2019 et l’Atalanta Bergame ne devrait pas le vendre pour moins.

On sait que Longoria prospecte beaucoup en Serie A comme l’année passée avec les arrivées de Lirola, Ünder, et Pau Lopez. L’OM de Sampaoli est à la recherche de joueur pouvant évoluer à plusieurs postes, c’est le cas de l’attaquant colombien qui peut jouer sur tout le front de l’attaque, dans l’axe, sur les ailes ou bien en deuxième attaquant. Si l’opération semble coûteuse, Luis Muriel est donc le type de profil recherché par la direction Marseillaise.

15M€ pour un an de contrat ?

Selon Soy Calcio, l’Atalante n’est pas au courant de l’intérêt de l’OM pour Muriel. L’attaquant ne sera pas bradé et ne partira pas à moins de 15M€.

🔵 INFO SOY CALCIO I En la Atalanta no saben nada del Marsella y su interés por Muriel. No saldrá por menos de 15M. pic.twitter.com/JtVQJhdgnW — Soy Calcio (@SoyCalcio_) June 15, 2022



Alors que l’OM dispose de 3 attaquants avec Milik, Dieng et Bakambu, les pistes en attaque se multiplient. Correa, Simeone, Pedro et maintenant Muriel. Le départ d’Arek Milik serait-il prévu pour cet été ? Ce n’est pas ce que l’international polonais laisse transparaitre…

Quid de Milik ?

Malgré les tensions avec Sampaoli et les possibles intérêts de la Juventus, Milik le déclare lui-même il veut rester à l’OM.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Sources : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. Affaire à suivre.

« Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence