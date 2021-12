Mercato OM : Longoria tente un dernier coup pour Kamara ?

Plus les semaines passent, plus le départ de Boubacar Kamara en fin de saison se précise. Libre en juin prochain, le milieu formé au club ne semblerait pas enclin à accepter une prolongation de contrat, Pablo Longoria aurait tenté une autre stratégie en proposant un contrat à long terme…

Alors que les médias italiens, espagnols ou anglais affirment que l’entourage de Kamara fait savoir qu’il sera bien libre en juin prochain, Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de convaincre le jeune milieu de terrain d’accepter de rester. Après 3 offres faites en septembre, le président marseillais aurait proposer une prolongation à long terme à Kamara.

En effet, selon le journaliste turc Ekrem Konur, le président marseillais aurait offert un contrat de 5 ans au minot marseillais. Dans l’attente de sa réponse, plusieurs clubs anglais dont United, Arsenal et Newcastle seraient sur les rangs…





Récemment, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont été cités. Deux clubs où il pourrait clairement passer un cap.

« Le très coté Boubacar Kamara a décidé de ne pas signer de nouveau contrat à Marseille et partira en tant qu’agent libre l’été prochain. Le milieu de terrain défensif / défenseur central de 22 ans est suivi par la Premier League et ailleurs dans les meilleures divisions européennes ». David Ornstein – Source : Twitter (13/12/21)

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Pablo Longoria en a dit un peu plus sur les négociations avec Kamara. Pour le président marseillais, la balle est au centre pour le moment et il n’a pas perdu espoir de le faire prolonger !

Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement — Longoria

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (07/12/