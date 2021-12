Mercato OM : Prolongation ou départ pour 0€, Kamara a enfin tranché !

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait enfin tranché concernant son avenir. Alors que les supporters marseillais et Pablo Longoria attendent une prolongation, le minot aurait décidé de partir libre.

L’Olympique de Marseille a souvent eu du mal à faire prolonger ses meilleurs éléments ces dernières années… Courtisés, ils partent donc libres et ne rapporte aucune indemnité au club.

Malgré la venue de Pablo Longoira et David Friio, cela n’a pas encore changé. Florian Thauvin a quitté le club libre… Et cela devrait être la même chose pour Boubacar Kamara dans les prochaines semaines.

En effet, selon les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic en Angleterre, Boubacar Kamara aurait bien décidé de ne pas signer un nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille.

Plusieurs clubs anglais se seraient intéressés à son profil. D’autres écuries européennes suivent également sa situation. Récemment, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont été cités. Deux clubs où il pourrait clairement passer un cap.

« Le très coté Boubacar Kamara a décidé de ne pas signer de nouveau contrat à Marseille et partira en tant qu’agent libre l’été prochain. Le milieu de terrain défensif / défenseur central de 22 ans est suivi par laPremier League et ailleurs dans les meilleures divisions européennes » David Ornstein – Source : Twitter (13/12/21)

