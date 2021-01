Mercato OM : Longoria travaille sur 5 départs ? Radonjic et Ake prêtés ?

Pablo Longoria cherche a recruter un attaquant et un latéral lors de ce mercato hivernal. Mais le directeur sportif olympien doit aussi réduire l’effectif…

Le jeune Florian Chabrolle a été libéré de son contrat hier pour rejoindre la Ligue 2. Selon la Provence, Christopher Rocchia a été relancé par Guingamp et Anderlecht. Le latéral gauche est lié avec son club formateur jusqu’en juin 2021. Longoria aimerait trouvé un porte de sortie pour les gros salaires sans temps de jeu Strootman (Turquie?), mais aussi Mitroglou (Olympiakos?). Le quotidien régional rapporte aussi que Longoria chercherait un prêt de 6 mois pour les jeunes attaquants Nemanja Radonjic et Marley Aké…

Le directeur sportif avait évoqué les départs dans ce même média La Provence en décembre dernier…

« Tu dois être prêt à remplacer (un départ). Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club. L’ambition de vendre est financière, mais il faut aussi considérer le projet dans son ensemble. On doit chercher à équilibrer le bilan et utiliser la vente d’un joueur pour créer un mécanisme interne et réinvestir l’argent pour étoffer son effectif. » Pablo Longoria – Source: La Provence (28/12/2020)