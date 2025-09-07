Mercato OM : Longoria veut accélère l’exfiltration de plusieurs joueurs !

L’OM a tranché. Si Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay portent encore le maillot olympien, leur avenir à Marseille semble scellé. Non retenus dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions, les quatre indésirables sont clairement sur la rampe de départ. Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent en coulisses pour leur trouver une porte de sortie avant la fermeture des derniers marchés encore ouverts.

Un timing serré pour Longoria et Benatia

Alors que la plupart des grands championnats européens ont refermé leur mercato, il reste quelques options à explorer : la Belgique (jusqu’au 8 septembre), l’Arabie Saoudite (11), la Grèce, la Turquie et la Russie (12), sans oublier le Qatar (16). Des destinations qui pourraient convenir à des joueurs désormais hors des plans de Roberto De Zerbi.

Le cas de Ruben Blanco est le plus limpide. Mis à l’écart dès la reprise et écarté du groupe depuis plusieurs mois, le gardien espagnol de 30 ans n’a jamais eu sa chance sous De Zerbi. Une rupture de contrat semble désormais l’issue la plus probable.

Pol Lirola a évité le loft cet été, à la différence de l’année précédente, et a même grappillé quelques minutes à Lyon (0-1). Mais sa situation contractuelle – une seule année restante – pousse l’OM à lui trouver une sortie. Ses dirigeants ne veulent plus voir de joueurs quitter le club libres.

Harit, une dernière chance dans le Golfe ?

Pour Amine Harit, les choses se compliquent. Miné par des blessures musculaires récurrentes, l’international marocain n’a pas attiré beaucoup de prétendants. Ses seules pistes concrètes mènent vers les pays du Golfe, où le marché reste encore actif.

Arrivé en urgence l’été dernier, Neal Maupay est aujourd’hui l’un des plus gros casse-têtes du club. Ecarté du groupe de Ligue 1, dépassé dans la hiérarchie par Aubameyang et Gouiri, il n’a plus de place à Marseille. Si Anderlecht a récemment manifesté son intérêt, l’attaquant français semble peu pressé de partir, préférant honorer son contrat.

Avec ces quatre dossiers encore en suspens, Longoria et Benatia s’activent pour alléger l’effectif et les finances du club. Mais à quelques jours de la fermeture des marchés secondaires, l’OM joue contre la montre.

