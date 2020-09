Mercato OM : Mitroglou proposé gratuitement à un gros club européen ?

L’OM vient de s’offrir un attaquant. Même si Luis Henrique n’est pas vraiment un pur neuf, le Brésilien peut évoluer à ce poste. En attendant, le vrai avant-centre de l’équipe, Kostas Mitroglou cherche toujours une porte de sortie…

Alors que le recrutement d’un autre attaquant en plus de Luis Henrique a été évoqué, André Villas-Boas a clairement fait savoir que cela n’arrivera pas sans un départ. Dans le même temps, Kostas Mitroglou, de retour de prêt, est toujours poussé vers la sortie et ne fait pas vraiment partie du groupe. L’ancien de Benfica est proposé, même a de gros clubs, sans succès…

Mitroglou proposé à la Roma ?

Selon Calciomercato, Kostas Mitroglou a été proposé à l’AS Roma ces dernières heures. L’attaquant grec est rentré à Marseille après des prêts peu concluants à Galatasaray et au PSV. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, le club olympien serait disposer à le libérer de cette dernière année s’il trouve un point de chute. Le média italien précise que certains intermédiaires l’ont proposé à la Roma, cependant, étonnamment pour le moment le club de Giallorossi ne semble pas intéressé.