Mercato OM : Longoria veut s’offrir le meilleur buteur de MLS ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le triste match nul face à Strasbourg, le coach Gennaro Gattuso avait évoqué le mercato hivernal à venir. Le coach veut un ailier et Pablo Longoria pourrait tenter de faire revenir un ancien de Ligue 1.

En effet, selon le 10Sport, « Pablo Longoria est séduit par les performances de Denis Bouanga depuis de longs mois. Désireux de renforcer l’aile gauche de Gennaro Gattuso, le président de l’OM voit d’un bon œil l’idée de rapatrier l’international gabonais en France dès le mois de janvier. » L’attaquant de 29 ans a terminé meilleur buteur de la MLS en 2023. Auteur de 24 réalisations, loin devant Juan Camilo Cucho Hernandez et Georgios Giakoumakis avec 19 et 20 buts. L’ancien joueur de l’ASSE n’a jamais caché son attachement pour l’OM, l’international gabonais ne participera pas à la CAN 2024 car sa sélection ne s’est pas qualifiée.

A lire : Vente OM : L’Arabie Saoudite a une autre priorité ?

Bouanga pisté par l’OM ?

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain. »

Evidemment qu’il faudra renforcer l’effectif