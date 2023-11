Vente OM : L’Arabie Saoudite a une autre priorité ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler sur les réseaux sociaux depuis bientôt trois ans. Mais selon Simon Chadwick, l’Arabie Saoudite a d’autres priorités…

Dans les colonnes d’Aujourd’hui en France, Simon Chadwick, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, explique que le championnat développé à coup de millions avec l’arrivée de stars comme CR7, Neymar ou encore Mané est la priorité du royaume. « Lorsque j’étais en Arabie saoudite au début de l’année, beaucoup de gens parlaient de Newcastle et de la Premier League. Lorsque j’y suis retourné plus tard, les choses avaient changé. Je pense que les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat que par Newcastle. (…) Il est intéressant d’observer que les personnes qui travaillaient au Qatar pendant la période précédant la Coupe du monde travaillent désormais en Arabie saoudite ». Le rachat du club à Franck McCourt pourrait encore durer longtemps…

Les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat

La semaine dernière semaine, le journal l’Equipe évoquait l’avenir de l’Olympique de Marseille et de Frank McCourt. Ce dernier a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente du club qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Le quotidien sportif explique par ailleurs que des d’intermédiaire comme l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier tentent de convaincre des investisseurs saoudiens de racheter le club marseillais.

Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé

Sur RMC, le journaliste Florent Germain a été clair concernant ces rumeurs insistantes : « Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois ».

A lire aussi : OM: « Si un joueur performe à Marseille, c’est impossible de le garder plus de deux saisons »

Di Meco donne son avis sur les rumeurs de Vente de l’OM #OM #VenteOMhttps://t.co/H92TWkRflL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 17, 2023

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X », le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand. » Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina.

A LIRE AUSSI:OM: « C’est une déception car la première mi-temps a été très bonne » déplore Lodi