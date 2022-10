Ex : Le bel hommage de Milik à l’OM et à Longoria

Arkadiusz Milik a été prêté cet été par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin. Il reste très classe quand il parle de l’OM, de la ville mais aussi de son ancien président…

Il s’est exprimé dans le journal L’Équipe.

« J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria »

« Un bon souvenir de l’OM ? Oui, c’est un superbe endroit pour jouer au football, il y a tout, la ville, le climat, la température. Mais la chose la plus importante, c’est le club, les supporters, le stade, le centre d’entraînement, les structures, et tout ça, l’OM l’a. J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria, nous avons toujours parlé de tout, il a été honnête avec moi et il n’a jamais dit qu’il voulait absolument me vendre. Mais voilà, je ne fais pas trop attention à ce qui s’écrit parce que tout n’est pas vrai. Peut-être que cette fois-là c’était vrai, mais moi je n’ai pas eu ces messages-là de la part de la direction. » Arkadiusz Milik – Source : L’Équipe

Milik, c’est une question de profil, pas de niveau

Voici ce que Pablo Longoria déclarait début Septembre concernant le départ de son attaquant polonais.