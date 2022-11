Mercato OM : Longoria veut un international marocain pour remplacer Harit?

Blessé gravement au genou, Amine Harit ne devrait pas jouer le reste de la saison avec l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un jeune milieu offensif marocain.

Avec le départ de Gerson vers Flamengo et l’absence prolongée d‘Amine Harit, Pablo Longoria va être dans la nécessité de recruter un élément offensif lors de ce mercato hivernal 2022. Ilias Chair serait l’une des pistes du président espagnol d’après les Lions de l’Atalas.

Ilias Chair pisté par Pablo Longoria

Le milieu offensif marocain évolue à Queen Park Ranger et serait suivi de près par la direction de l’OM. Le média spécialisé l’évalue à 10 millions d’euros mais il semble difficile tout de même de le déloger de QPR où il aurait un statut de « star ».

Chair a été appelé pour évoluer avec le Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. Nul doute qu’il sera observé de près par Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio pendant la compétition qui débutera ce mercredi face à la Croatie pour les compatriotes d’Amine Harit.

Ilias Chair vers la Ligue 1 ? – 🦁

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

