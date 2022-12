Mercato OM : Longoria veut un milieu de terrain (auteur d’une Coupe du Monde remarquée) ?

Pablo Longoria va encore opérer des changements dans son effectif lors du mercato hivernal. Luis Suarez a déjà rejoint Alméria, Gerson est en instance de départ et Harit est blessé. Le président olympien aurait un œil sur un milieu défensif qui s’est fait remarquer lors de la Coupe du Monde…

Selon le journaliste hongrois Bence Bocsák, l’OM aurait coché le nom d’Aïssa Laïdouni, évoluant actuellement à Ferencváros. L’international tunisien de 25 ans s’est s’illustré durant la phase de poules de la Coupe du monde avec la Tunisie.

Aïssa Laïdouni n’a joué qu’un seul match de Ligue 1 avec Angers, qui est son club formateur, en avril 2016. Après des passages aux Herbiers et Chambly, il a rejoint la Roumanie en 2018 : sa première expérience dans une équipe de première division européenne. En 2020, il se retrouve en Hongrie en s’engageant avec Ferencváros, avec qui il découvre la Ligue des champions. Ce droitier dispose d’un contrat jusqu’en 2023, même s’il dispose d’une année supplémentaire en option.

❌ Not true. Ripost cites HITC as a source but the article they link to is about Amrabat.

Marseille is the most likely destination for Laïdouni at the moment. But as Fradi’s sporting director said, there are many clubs interested. https://t.co/vovb2jaZ3T

— Bence Bocsák (@BenBocsak) December 7, 2022