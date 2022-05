Mercato OM : Longoria veut vendre… plusieurs joueurs sur le marché ?

Le mercato estival de l’OM s’annonce agité. Pablo Longoria va devoir remodeler un effectif qui va connaitre plusieurs départs de joueurs en fin de contrats mais aussi surement de transferts…

Dans son édition du jour, le journal l’Equipe revient sur l’importance d’une qualification en Ligue des Champions dans l’optique du mercato estival. Pablo Longoria doit déjà penser à reconstruire sa défense central. En effet, Alavaro va définitivement quitter l’OM, un doute subsiste concernant la possibilité de conserver William Saliba. A cela, le quotidien sportif rajoute le possible départ de Duje Caleta Car qui sera libre en 2023. Le défenseur croate va-t-il enfin rejoindre la Premier League ? Le départ de Boubacar Kamara, qui peut jouer à ce poste, ne va pas arranger les choses. L’arrivée de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou est une première réponse. Le défenseur de 28 ans pourrait être accompagné par le jeune Havrais Isaak Touré. le joueur de 19 ans serait en négociations avec Longoria.

Caleta Car, Lirola, Dieng, Gueye et Milik possibles partants cet été ?

En plus de Caleta Car, l’Equipe explique que le club va s’interroger sur le cas de Pol Lirola. Le latéral espagnol recruté pour 13M€ est une déception et son avenir ne semble pas assuré surtout sous les ordres de Sampaoli. De plus, « Pape Gueye et Bamba Dieng sont observés en Angleterre » et les internationaux sénégalais pourraient être transférés en cas de belle offre. Le gros départ pourrait bien évidement celui d’Arek Milik. L’attaquant n’est pas forcément le premier choix de Sampaoli et il n’aurait qu’un an de contrat. Pablo Longoria veut renouveler l’effectif mais il doit aussi faire entrer de l’argent pour satisfaire son patron, Franck McCourt. Un premier départ a été officialisé, celui de Lucas Perrin définitivement transféré à Strasbourg.

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a répondu aux questions des abonnés. Notre journaliste ne veut pas que l’OM continue de recruter des joueurs de ce profil, et encore moins au poste de latéral qui demande de l’explosivité dans le football moderne.

A LIRE AUSSI : OM: « La tactique de Sampaoli c’est très intéressant mais c’est à but chiant »

« Qui pour jouer à gauche la saison prochaine? Amavi va faire son retour… Kolasinac est pas mal aussi. C’est bien, comme ça avec les deux, on aura 500 000 euros sur le côté gauche mais aussi sur le banc ! En début de saison, on parlait d’un autre système de jeu. Un système de jeu qui mettrait en avant Pol Lirola et Jordan Amavi. Mais ça a complètement changé lors de la préparation. Il faut savoir ce que l’on fait la saison prochaine. Il faut arrêter d’empiler les joueurs. Ce que j’aimerais voir comme recrutement ce sont des joueurs intelligents… L’inverse de Kolasinac. J’aimerais que l’OM recrute l’anti-Kolasinac. Quand je parle de ça, c’est aussi dans le sens d’arrêter de privilégier la carte de visite mais privilégier le joueur que l’on ne paiera pas très cher au niveau du salaire. Il faudra arrêter de recruter des joueurs à 250 000 euros par mois pour qu’ils soient sur le banc ! Est-ce qu’entre Lucas Perrin, Bamba Dieng, qui ont coûté moins cher, ce n’est pas mieux d’avoir ça que Bakambu et Kolasinac? » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)