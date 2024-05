Mercato OM: Longoria vise deux entraîneurs en cas d’échec de la piste Fonseca

L’Olympique de Marseille recherche activement un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont le contrat se termine en juin. Paulo Fonseca serait la cible prioritaire des dirigeants olympiens. Toutefois, Pablo Longoria aurait coché deux autres noms en cas d’échec de cette piste…

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’entraîneur du LOSC serait attiré par le projet milanais et les discussions avanceraient plutôt bien.

🚨🔴⚫️ AC Milan have made new contact in the recent hours with Paulo Fonseca.

Fonseca wants the job and talks are progressing well, waiting for club’s decision to proceed with contracts.

He’s attracted by Milan project, ready to advance to final stages if all goes to plan. pic.twitter.com/AthZ4jvJdp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024