Mercato OM : Longoria vise un autre (polyvalent) international marocain ?

Artisan de la montée en Premier League de Burnley, Anass Zaroury intéresse de nombreux clubs selon le quotidien The Sun. Dortmund, la Juventus, Monaco et l’OM sont les clubs cités par le tabloïd britannique.

Décisif dans la future montée en Premier League de Burnley, le Marocain Anass Zaroury est surveillé. L’ailier gauche commence sa carrière en deuxième division belge en 2019-2020, au Lommel SK, à seulement 19 ans. Il ne joue pas l’intégralité de cette saison, la pandémie de Covid-19 ayant précipité l’arrêt du championnat. Zaroury reste à Lommel jusqu’au mercato d’été 2021, il marque 8 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’ailier rejoint ensuite Charleroi en première division, contre 750 000 euros. Il marque 7 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Après une seule saison en D1 Belge, le Marocain rejoint Burnley, en Championship (D2 Anglaise) contre 4 millions d’euros.

La montée en Premier League

Burnley a été rétrogradé en Championship la saison dernière, après avoir terminé 18e de Premier League, avec 35 points. C’est dans un contexte de remonter rapidement en Premier League que Zaroury débarque dans son nouveau club. Après 40 journées de Championship sur 46 Burnley a officialisé sa monté dans l’élite du football anglais pour la saison prochaine. Le club est leader de son championnat avec 90 points, dont 22 d’avance sur le quatrième Middlesbrough. Zaroury a une part importante dans la montée de son équipe. Le Marocain a joué 34 matchs toutes compétitions confondues, a marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives. En Championship, c’est 29 matchs disputés, dont 23 titularisations, 7 buts et 4 passes décisives. Ses bonnes performances ont permis à Zaroury d’être sélectionné avec le Maroc pour la coupe du monde au Qatar, en remplacement d’Amine Harit, blessé avec l’OM. Le quotidien The Sun rapporte que l’ailier est surveillé par Dortmund, Monaco, la Juventus et l’OM

🔴 Anass Zaroury le joueur de Burnley ciblé par la Juve, Dortmund et l’OM entre autres… le jeune lion de l’Atlas est officiellement promu avec son club en premier league — Hakim (@Z_hakos) April 10, 2023

Sous contrat avec Burnley jusqu’en 2026 ses prétendants vont devoir se montrer convainquant pour recruter le joueur de 22 ans. Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous avait d’ailleurs proposé son profil dans le cadre de nos bons plans mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous avait donné des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM en novembre dernier.

« Ailier gauche de 22 ans qui joue aussi en deuxième attaquant. Le joueur est un ancien international U21 Belge qui vient d’opter pour la sélection Marocaine. Le joueur est un ailier gauche au pied droit… dans la ligné de ce qui ce fait de plus en plus avec un faux pied dans un poste opposé. Le Marocain a joué 14 matchs avec son club de Burnley en Championship (la division 2 Anglaise) pour 6 buts et 2 passes décisives. C’est un ailier très percutant et rapide mais qui dispose d’une belle technique », expliquait Hakim…

Zaroury sait aussi jouer à plusieurs postes tel que milieu relayeur ou même piston gauche

Avant de préciser, « sous contrat avec son club jusqu’en 2026 et une valeur marchande estimée à 4M€, le joueur n’aurait aucun mal à partir pour un club plus huppé et qui lui permettrait de jouer des compétitions européennes. Doté d’une belle vision du jeu et surtout d’un bon sens du but, il sait aussi jouer à plusieurs postes tel que milieu relayeur ou même piston gauche dans une défense à 5… l’ancien joueur de Charleroi en Belgique semble bien parti pour faire l’accession en Premier League avec son club entraîné par Vincent Kompany… mais quoi qu’il en soit il ne devrait pas rester très longtemps du côté de Turf Moor. »