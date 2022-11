Bon plan mercato OM : Anass Zaroury, « percutant et rapide… polyvalent côté gauche »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega et Máximo Perrone, on poursuit avec un jeune milieu offensif : Anass Zaroury.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la blessure d’Harit et le possible départ de Gerson devrait amener l’OM à recruter lors du mercato hivernal.

FOCUS SUR Anass Zaroury Club actuel Burnley FC Poste Milieu offensif Taille 1m76 Age 22 ans Valeur estimée par Transfermarkt 4 M€

Qui est-il ?

Anass Zaroury est un jeune milieu offensif belgo-marocain de 22 ans. Ce droitier joue à gauche a rejoint Burley en seconde division anglaise l’été dernier.

Anass Zaroury peut aussi jouer milieu relayeur ou même piston gauche dans une défense à 5

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce premier bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Ailier gauche de 22 ans qui joue aussi en deuxième attaquant. Le joueur est un ancien international U21 Belge qui vient d’opter pour la sélection Marocaine. Le joueur est un ailier gauche au pied droit… dans la ligné de ce qui ce fait de plus en plus avec un faux pied dans un poste opposé. Le Marocain a joué 14 matchs avec son club de Burnley en Championship (la division 2 Anglaise) pour 6 buts et 2 passes décisives. C’est un ailier très percutant et rapide mais qui dispose d’une belle technique. Sous contrat avec son club jusqu’en 2026 et une valeur marchande estimée à 4M€, le joueur n’aurait aucun mal à partir pour un club plus huppé et qui lui permettrait de jouer des compétitions européennes. Doté d’une belle vision du jeu et surtout d’un bon sens du but, il sait aussi jouer à plusieurs postes tel que milieu relayeur ou même piston gauche dans une défense à 5… l’ancien joueur de Charleroi en Belgique semble bien parti pour faire l’accession en Premier League avec son club entraîné par Vincent Kompany… mais quoi qu’il en soit il ne devrait pas rester très longtemps du côté de Turf Moor. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (16/11/2022)