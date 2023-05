Mercato OM : Longoria vise un jeune crack sud-américain ?

La saison de l’OM n’est pas encore terminée, car il reste un dernier match à jouer à Ajaccio. Cependant, il n’y a plus d’enjeux sportif et tout le monde se concentre sur l’avenir de Tudor et sur le mercato à venir.

L’OM devrait encore changer de visage cet été. Si Igor Tudor laisse encore planer le doute sur son avenir à Marseille, plusieurs joueurs vont partir. Bailly, Tavares, Blanco ou encore Kaboré ne vont pas rester au delà de leur prêt. Sanchez et Kolasinac discutent autour d’une prolongation, l’avenir de Payet est flou à un an de la fin de son contrat. D’autres éléments, comme Guendouzi, Balerdi ou encore Under pourraient être transférés. Dans le même temps, Pablo Longoria a comme d’habitude énormément de joueurs dans son viseur.

Longoria vise Osorio ?

Selon le média Minuto D, Dario Osorio serait ciblé par l’OM. Ce jeune joueur de 19 ans est un ailier dribbleur qui joue dans le grand club chilien de d’Universidad de Chile. Le joueur a déjà été sélectionné avec le Chili, il est considéré comme un des plus gros talent de la nouvelle génération dans le pays. Mais l’OM a de la concurrence dans ce dossier, en effet, Leicester (qui vient d’être relégué en seconde Championship) aurait déjà fait une offre à hauteur de 7M€. L’Ajax serait aussi dans le coup comme les club italiens de La Roma, l’AC Milan, ou encore de la Lazio. Ce dossier est-il lié à la prolongation d’Alexis Sanchez ? Selon le premiers retours d’Amérique du Sud, Osorio n’aurait pas le même agent que l’attaquant de l’OM (Fernando Felicevich), il travaille, sauf changement de dernière minute, avec Unosports Limitada.

Cela coutera deux à trois fois moins cher qu’un Argentin

Un agent sud-américain et qui connait bien le marché chilien nous a confié, « oui c’est un jeune talent, ça c’est sûr. Mais il est encore très jeune et cela peut ressembler à un joker de luxe ou un investissement pour du plus long terme. » Ce dernier nous précise, « c’est un international qui est passé par les U20, maintenant les Espoirs avec même quelques apparitions avec les A. C’est la nouvelle génération du Chili, c’est un ailier gaucher, assez grand (1m84). L’avantage de ce championnat c’est que le prix des transferts sont bien onéreux qu’en Argentine ou au Brésil. Cela coutera deux à trois fois moins cher qu’un Argentin. C’est un dribbleur, un bon passeur et centreur. »