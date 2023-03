Mercato OM : Lucho conseille Vitinha !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Lucho Gonzalez a accordé un entretien à RMC Sport. Il donne notamment son sentiment sur la recrue la plus chère de l’histoire du club marseillais Vitinha.

Recruté pour 32 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal, l’attaquant portugais Vitinha tarde à s’imposer dans l’équipe d’Igor Tudor. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien champion de France avec l’OM Lucho Gonzalez est certain que le jeune attaquant portugais va finir par montrer toutes ses qualités.

A lire aussi : MERCATO OM : Les CAS GUENDOUZI ET BALERDI, THURAM, une piste de LONGORIA? La RUMEUR ASENSIO !

🇦🇷 Lucho González s’est longuement confié pour le podcast JOGA! sur RMC. Devenu entraîneur au Brésil, l’ancien milieu de terrain argentin est resté très attaché à l’OM.https://t.co/yck29R06rk — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2023

A lire aussi : Mercato OM : « Je ne suis pas contre un départ d’Under »

Mon conseil c’est le temps… Lucho

» Mon conseil, c’est le temps. Souvent, les supporters ne nous donnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu’on va toujours comparer un joueur avec ce qu’il faisait dans son précédent club. Ce sont beaucoup de changements pour un joueur, même s’il était déjà en Europe. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent, entre le championnat français et le championnat portugais… Tout ça prend du temps. Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres. Ça dépend aussi beaucoup de la situation du club, de l’entraîneur, de la confiance qu’il parvient à transmettre au joueur, de s’il a envie de l’exposer ou pas… Pendant que certains disent qu’il est la recrue la plus chère, qu’il a la pression… Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile. (…) C’est un joueur très bon techniquement. Il arrive dans un club où il doit être celui qui porte le numéro 9 sur son maillot, un « matador ». Mais il a besoin de temps, de connaître ses coéquipiers, ses coéquipiers ont besoin de le connaître. Un numéro 9 vit, bien sûr, de buts et si les buts ne viennent pas, on va commencer à dire que son rendement n’est pas bon. Mais souvent un entraîneur demande d’autres choses à un attaquant, des mouvements pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers qui ne sont pas suffisamment reconnus. Il va avoir besoin de temps mais il finira par montrer tout son potentiel. Aussi parce que je ne vois pas Marseille payer autant pour un joueur qui n’en vaille pas la peine. Le temps lui donnera raison. » Lucho Gonzalez – Source RMC Sport (16/03/2023)