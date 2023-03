Dans le débat FAQ du mardi 14 mars, Nicolas Filhol a répondu à vos questions. Il évoque les dix joueurs qu’il aimerait voir rester et surtout le cas Under.

Certains bons joueurs de l’effectif Marseillais sont devenus irréguliers, voire même des remplaçants depuis le début de l’année 2023. À l’image de Payet, mais également de Guendouzi depuis son retour de Coupe du Monde, ou d’Under, titularisé 10 matches sur 11 mais auteur de matches plutôt moyens, après une saison dernière très bonne.

Monopolisant le ballon face à Strasbourg, le Turc n’a pas fait les bons choix et a tenté de faire la différence seul, en vain. Avec la petite note de 4/10 dans l’Equipe après ce match, il a perdu trop de ballons qui ont permis des contres Strasbourgeois.

Under a beaucoup de qualités, mais…

En début d’année, en conférence de presse il disait avoir eu « quelques soucis » pour s’habituer au nouveau système d’Igor Tudor, mais qu’aujourd’hui il se sentait « très bien, en pleine forme« .

Je le trouve trop irrégulier

« Qui sont les 2 ou 3 joueurs à absolument gardés la saison prochaine ? Personnellement, je garde Rongier, Mbemba et Clauss. J’espère en garder plus que trois, je mettrais Gigot aussi. Je ne changerais pas de gardien non plus, même si en ce moment il est un peu moins rassurant. Les joueurs que je n’ai pas envie de voir partir, je mettrais Lopez, Mbemba, Gigot, Clauss, Rongier, Veretout, Harit, Kolasinac et devant Malinovskyi et Sanchez. Par contre, en cas de belle offre pour Under, je ne suis pas contre son départ et voir un autre profil arriver. C’est un joueur que j’aime bien, qui a beaucoup de qualités, un bon état d’esprit, qui peut marquer de superbes buts et faire de superbes passes, mais je le trouve trop irrégulier et surtout trop soliste dans sa vision du football. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (14/03/23)

