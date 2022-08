Mercato OM : Lucien Favre (OGC Nice) confirme pour Bamba Dieng

L’Olympique de Marseille ne voudrait pas conserver Bamba Dieng dans son effectif. D’après L’Equipe, l’OGC Nice observe le joueur sénégalais. Le coach des Aiglons s’exprime à ce sujet en conférence de presse.

Bamba Dieng pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2022. Pablo Longoria serait à l’écoute d’offres à son sujet. 3 clubs se sont positionnés d’après les informations de L’Equipe et La Provence.

Il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions — Favre

L’OGC Nice ne lâcherait pas l’attaquant sénégalais selon les deux quotidiens. Lucien Favre, le coach des Aiglons s’est exprimé à ce sujet lors de la conférence de presse après la rencontre face à Strasbourg.

« C’est un joueur qui prend l’espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu’on a pris et qu’on prendra peut-être… Il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions. » Lucien Favre – Source : Prime Vidéo (14/08/22)

Bamba Dieng veut absolument rester à l’OM

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck, agent de Dieng– Source : La Provence (01/08/22)