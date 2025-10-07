Mercato OM : Luis Henrique, le bout du tunnel ?

Transféré de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan lors du dernier mercato estival contre environ 23 millions d’euros, Luis Henrique peine à justifier l’investissement du club lombard. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ailier brésilien vit un début de saison particulièrement compliqué sous les ordres de Cristian Chivu, nouvel entraîneur intériste.

Le média italien révèle que l’ancien joueur de l’OM n’avait disputé que 4 minutes de jeu lors d’une brève apparition face au Torino, avant de rester sur le banc contre l’Udinese, la Juventus et l’Ajax Amsterdam. Un temps de jeu famélique qui fait grincer des dents du côté de Milan. La Gazzetta chiffre même son rendement de manière spectaculaire : « Luis Henrique coûte à l’Inter plus qu’un appartement de 300 mètres carrés à Brera : six millions d’euros par minute ». Depuis, le joueur a participé aux trois derniers matches, étant même titulaire face à Cagliari !

Un transfert à 23 millions qui interroge déjà en Italie

En prenant en compte son prix de transfert, le média avait calculé que le Brésilien revenait à 5,75 millions d’euros par minute jouée avant le 21 septembre. Une statistique symbolique mais qui souligne le contraste entre les attentes placées en lui et son impact réel sur le terrain. Depuis, le Brésilien a joué 25 minutes face à Sassuolo, 72 face à Cagliari et 37 face à Cremonese !

Pour autant, La Gazzetta dello Sport nuance le constat : « Luis Henrique n’a pas été rejeté ni mis à l’écart. Il s’agit simplement d’une question d’adaptation ». Le joueur de 23 ans, passé par Botafogo avant son aventure marseillaise, doit désormais assimiler les exigences tactiques du football italien, beaucoup plus rigoureux que la Ligue 1.

Une adaptation plus lente que prévue, mais du temps de jeu en hausse !

L’ancien ailier de l’OM est notamment en concurrence avec Denzel Dumfries pour une place de titulaire sur le flanc droit, un poste où l’intensité et la discipline sont essentielles. Certains observateurs estiment qu’il lui faudra encore du temps pour s’intégrer pleinement.

À Milan, la patience reste de mise, mais les chiffres circulant dans la presse italienne rappellent la pression inhérente à un transfert aussi coûteux. À l’Olympique de Marseille, on observe forcément ce début de saison avec un œil attentif, d’autant que des bonus à la performance pourraient encore rapporter au club phocéen si Luis Henrique parvient enfin à s’imposer.