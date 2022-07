Mercato OM : L’Uruguayen Joaquín Piquerez, l’autre option à gauche ?

Après avoir recruté en défense centrale, Pablo Longoria semble décidé à faire venir des pistons. Clauss et Couto ont été évoqués côté droit, Tavarès et Rogério côté gauche. Mais un autre profil serait aussi suivi pour venir concurrencer Amavi…

En effet, selon le journaliste Marc Mechenoua, « le latéral gauche et international uruguayen Joaquin Piquerez fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’autres formations européennes comme Tottenham et un autre club allemand apprécie le joueur qui évolue à Palmeiras (Brésil). » Le latéral de 23 ans est italo-uruguayen, il évolue à Palmeiras depuis 2021, il avait été recruté en provenance de Penarol pour plus de 3M€. Ce dernier dispose encore de 3 ans de contrat et donc de plusieurs possibilités en Europe…

Joaquin Piquerez, une autre option ?

Le latéral gauche et international uruguayen Joaquin Piquerez fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’autres formations européennes comme Tottenham et un autre club allemand apprécie le joueur qui évolue à Palmeiras (Brésil). #MercatOM #TeamOM @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 15, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).