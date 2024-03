Mercato OM : « Lyon, ça ne m’intéressait pas ! »

Invité de Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli est longuement revenu sur son départ du club marseillais. L’ancien sélectionneur du Chili est également revenu sur l’intérêt de Lyon, il y a quelques mois :

Sur l’antenne de RMC Sport, l’ex coach de l’OM Jorge Sampaoli a évoqué l’intérêt du club de Lyon il y a quelques mois. Le technicien argentin affirme qu’il n’était pas intéressé par ce projet.

« On n’a pas donné suite » – Sampaoli

« J’attends un projet qui commence de zéro, avec des joueurs qui s’adaptent à ma façon de jouer. Je ne referai pas l’erreur de prendre un groupe fait sans moi. Lyon ? J’ai entendu parler de cet intérêt, mais on n’a pas donné suite. Comme je vous l’ai dit, parce que c’était un projet déjà entamé, ça ne m’intéressait pas. En plus, le club était en difficulté. Je veux vraiment un projet qui débute ou une équipe nationale. Aujourd’hui, il y a un entraîneur en place qui fait progresser l’équipe, » a ainsi déclaré Jorge Sampaoli dans l’émission Rothen S’enflamme.

Dans un entretien accordé à RMC il y a quelques jours, Jorge Sampaoli a tenté d’expliqué les raison de son départ du club marseillais :

« Comme je l’ai déjà dit, après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Par respect pour le propriétaire, je me suis mis de côté. Je pensais que le club avait besoin d’autres types de joueur, et comme le club ne pouvait les prendre, j’ai préféré me mettre de côté. C’était un moment exaltant, on sortait d’une saison très bonne et on était vraiment à la lutte pour le titre. Cela pouvait, selon moi, stimuler une vraie volonté d’aller lutter pour gagner un titre avec Marseille. Non, c’était une décision… Une fois que c’était pris, c’était pris. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai faits après Marseille, ça a été des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement », avoue ainsi Jorge Sampaoli sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.