Entre 8 et 10 absents face au PSG, McCourt explique son choix de prendre l’OM et les regrets de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour.

8 à 10 absents face au PSG

L’OM va enchainer de gros matches en Ligue 1 mais aussi une double confrontation face à Benfica. Avant la reception du PSG, Jean Louis Gasset doit faire avec un grand nombre d’absents, de blessés…

Après cette trêve internationale, l’OM va reprendre la Ligue 1 par un gros morceau et la reception du PSG. Problème, Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absents alors que le calendrier s’annonce chargé et relevé. Le premier à manquer à l’appel, Pape Gueye a quitté sa sélection à cause de douleurs au mollet gauche, selon l’Equipe, « l’échographie a décelé une petite lésion qui pourrait vite cicatriser et lui permettre de reprendre l’entraînement rapidement. » Ismaïla Sarr est sorti sur blessure, e quotidien sportif précise que l’ailier « souffre d’une lésion plus profonde aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et ne devrait pas être disponible avant une dizaine de jours, au mieux. »

Ulisses Garcia souffre lui des adducteurs et a lui aussi quitté sa sélection. Amir Murillo pourrait reprendre d’ici 15 jours, il souffre de la cuisse droite. L’on peut aussi rajouter à cette liste, Bamo Meïté qui lui souffre d’une entorse de la cheville et du genou, le jeune défenseur ne rejouera pas cette saison. Jean Onana ne devrait pas non plus être rétabli d’une gène musculaire avant dimanche. Samuel Gigot est en phase de reprise (entorse acromio-claviculaire) mais reste fragile.

Sarr, Garcia, Murillo, Meité, Onana et Rongier forfaits, doutes sur Gueye et Gigot !

Nouveau format vidéo : Les gros craquages de joueurs marseillais

Jean-Louis Gasset va avoir du mal à gérer les absences dans les prochains jours ! C’est une véritable hécatombe durant cette trêve internationale : 5 joueurs devraient être indisponibles en plus des habituels absents. Ismaila Sarr et Pape Gueye en font partie et Abdourakhmane Fedior, le docteur de la fédération sénégalaise a tenu un point presse ce week-end afin de donner des nouvelles des deux joueurs.

Les deux joueurs vont rentrer à Marseille

« Il s’est blessé durant la 2e mi-temps. C’est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge », a-t-il expliqué concernant Ismaila Sarr. Pour le milieu de terrain, c’était à l’entraînement qu’il a ressenti les premières douleurs !

« Le 19 (mardi), Pape Gueye est sorti de l’entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche, raconte le médecin durant ce point presse. Nous ne l’avons pas mis à la séance d’entraînement le 20 et le 21. On l’a reposé. Hier, on lui a fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins »

Ulisses Garcia également blessé

Ce samedi, on apprenait par l’intermédiaire de sport.ch qu’Ulisses Garcia a quitté le rassemblement avec la Suisse.

Le média explique qu’il rentre en France après une blessure subie à l’entraînement. Cela concernerait ses adducteurs, ce qui pourrait l’éloigner des terrains durant quelques semaines. Avec l’énorme enchaînement de rencontres qui attend l’OM, c’est une énième mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour Jean-Louis Gasset qui va devoir composer avec toutes ces blessures et ces absences longue durée.

McCourt explique pourquoi il a acheté l’OM

Les supporters marseillais se posent de plus en plus de questions sur la raison qui pousse Frank McCourt à conserver le club alors qu’il est très souvent absent. Le propriétaire l’explique à la NBC.

L’Olympique de Marseille est sous pavillon américain depuis quelques années maintenant. Le propriétaire, Frank McCourt est souvent la cible des supporters marseillais à cause de son absence. L’homme d’affaires a donné un entretien à la NBC et explique les raisons qui le poussent à conserver le club de football.

Le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes — McCourt

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je peux vous dire que je suis un grand fan de sport et un grand sportif, et cela a été une grande partie de ma vie et maintenant, en tant que père de sept enfants, c’est une grande partie de la vie de mes enfants. J’aime ce que le sport signifiait pour moi et ce qu’il a fait pour moi en grandissant, à la fois en y participant, puis en allant et en soutenant, vous savez, les équipes de ma ville natale. La poursuite des Red Sox, qui n’a pas abouti, a conduit à la propriété des Dodgers, qui a maintenant conduit à la propriété de Marseille dans le football européen, qui, si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez au football européen. Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. Le baseball est un sport fantastique, un sport avec lequel j’ai grandi, mais c’est vraiment le passe-temps national de l’Amérique et il touche certaines parties de l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Asie. Mais ce n’est pas un sport mondial en soi. Le football européen regroupe les meilleurs athlètes de ce sport et j’étais donc très attiré par cela d’un point de vue sportif. Posséder une équipe sportive vous donne accès et vous connecte à de nombreuses autres personnes et lieux, car vous réalisez que le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes. Vous pouvez monter dans une voiture dans n’importe quelle ville et demander au conducteur quel est son club de football préféré et vous serez dans une conversation et vous aurez quelque chose en commun »

Sampaoli aurait pu rester…

Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille il y a quelques années maintenant. L’entraîneur argentin revient sur cette décision et semble avoir pris du recul.

L’Olympique de Marseille a connu de nombreux coachs ces dernières années et Jorge Sampaoli en a fait partie. Arrivé pour remplacer AVB en cours de saison, l’Argentin est resté 1 an et demi avant de claquer la porte pour des raisons de recrutement. Dans un entretien accordé à RMC, le coach s’est exprimé à ce sujet et avoue qu’il s’agissait peut-être d’une erreur de sa part.

Les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille

« Comme je l’ai déjà dit, après avoir été vice-champion de L1 et qualifié en Ligue des Champions, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Par respect pour le propriétaire, je me suis mis de côté. Je pensais que le club avait besoin d’autres types de joueur, et comme le club ne pouvait les prendre, j’ai préféré me mettre de côté. C’était un moment exaltant, on sortait d’une saison très bonne et on était vraiment à la lutte pour le titre. Cela pouvait, selon moi, stimuler une vraie volonté d’aller lutter pour gagner un titre avec Marseille. Non, c’était une décision… Une fois que c’était pris, c’était pris. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai faits après Marseille, ça a été des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement », avoue Jorge Sampaoli sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.