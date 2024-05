Mercato OM : Lyon et Rennes débarquent dans ce dossier (très onéreux) de Benatia ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les dirigeants marseillais s’activent dès maintenant pour le mercato estival. Alors que l’avenir de Léo Balerdi reste incertain, la piste menant au défenseur de West Ham Nayef Aguerd a été évoquée, mais la concurrence est forte et les montants demandées très élevées…

Annoncé comme une cible de Benatia (voir ci-dessous), Nayef Aguerd dispose d’une grosse cote en France. Selon le media Football Insider, le défenseur de West Ham va être sollicité par Lyon et Rennes dès l’ouverture du mercato estival. Une somme d’environ 40M€ est même évoquée ! « Des sources affirment que les Hammers sont prêts à laisser Aguerd, 28 ans, partir tant qu’ils peuvent récupérer les 30 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour le signer en 2022. (…) L’intérêt des équipes saoudiennes persiste depuis l’été dernier et, suite aux efforts déployés pour le convaincre de partir en janvier, mais avec l’arrivée des équipes européennes dans la course, sa sortie est de plus en plus probable. »

Aguerd transféré cet été, West Ham veut au moins 35M€ ?

Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain et journaliste chez Les Lions de l’Atlas a affirmé que l’ancien rennais Aguerd est bien ciblé par l’OM, en particulier par Benatia.

« J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir.

Ensuite, le projet de jeu pourrait lui plaire au niveau de l’OM. Après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas pour l’instant, c’est que les prémices de de la piste. Le deal pourrait se faire sous forme de prêt dans un premier temps, avec obligation d’achat ou option d’achat. Ça va dépendre. Mais bon, ça à la rigueur, je pense qu’on peut faire confiance à Longoria pour négocier. A l’heure actuelle, j’ai pas encore toutes les infos concernant ce volet là du deal », nous a expliqué le journaliste

Ça pourrait être un bon duo complémentaire avec Balerdi-

« Concernant le joueur en lui même, c’est un profil plutôt technique, rapide était très fin et élégant à avoir jouer. Après, je pense que beaucoup de gens l’ont vu jouer à Rennes. Il ne se blesse pas très souvent, sauf malheureusement on va dire, à son arrivée en Angleterre où il y a eu deux ou trois pépins physiques. Il a fait une très belle Coupe du monde, même s’il revenait tout juste de blessure et donc ça a été compliqué d’être en forme au bon moment. Mais il l’a été. C’est un titulaire indiscutable avec les Lions de l’Atlas.

Moi je trouve qu’il est quand même solide, ça ferait un bon complément à Balerdi, même s’ils ont des profils à peu près similaires : grand, élancé et rapide, dur sur l’homme, il sait anticiper… Donc je pense que ça pourrait être un bon duo complémentaire. Il a 28 ans, il est quand même assez expérimenté. Il connait la Ligue 1 pour l’avoir pratiqué avec Dijon et Rennes. Et il connait les Coupes d’Europe puisqu’il a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa. »