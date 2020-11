Mercato OM : Maehle veut partir dès cet hiver !

L’OM avait trouvé un accord avec Joakim Maehle et le Racing Genk dans les dernières heures du mercato 2020. Mais le club belge a fait volte-face au dernier moment en demandant plus que les 10M€ offerts par l’OM. L’international danois veut quitter la Belgique dès cet hiver…

Joakim Maehle n’a toujours pas digéré son transfert avorté. L’international danois voulait rejoindre l’OM et en veut toujours au Racing Genk d’avoir fait de la surenchère au dernier moment. Le latéral droit affrontera la Belgique ce mercredi, il en a profité pour mettre les points sur les i concernant son avenir. Maehle est clair : il veut quitter Genk dès que possible. Il sera sérieux jusqu’au bout avec le club belge mais entend bien changer d’air dès le mois de janvier prochain. Est-ce que l’OM est toujours le favori pour l’accueillir ?

Je veux partir le plus vite possible — maehle

« Je veux partir le plus vite possible. La période de mercato hivernale est parfois plus compliquée, mais je suis sûr que ça ira. Depuis cet été, je ne me suis pas réuni avec la direction, mais le club connaît ma position. D’ici là, je me concentrerai sur mon job à Genk, mais c’est tout ».

Joakim Maehle – source : Het Laatste Nieuws (17/11/2020)