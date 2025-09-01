Mercato OM : Malgré l’arrivée d’Emerson, le dossier Zinchenko n’est pas fermé ?!

L’Olympique de Marseille travaille toujours sur le dossier du latéral gauche Oleksandr Zinchenko, selon le journaliste Ben Jacobs. Malgré l’arrivée imminente d’Emerson Palmieri, le transfert reste un match à surveiller, car toutes les parties seraient toujours engagées dans des discussions active.

L’intérêt de l’OM pour Zinchenko se confirme depuis fin août. Selon The Athletic via David Ornstein, le club phocéen travaille sur un accord pour le recrutement du défenseur polyvalent, mais le niveau salarial élevé du joueur constitue un obstacle majeur à surmonter. Le journaliste Ben Jacobs affirme que le dossier n’est pas encore fermé : « Le transfert d’Oleksandr Zinchenko à l’OM reste un match à surveiller. Toutes les parties travaillent sur un départ. »

Zinchenko, toujours visé ?

La situation contractuelle de Zinchenko (en fin de contrat à l’été 2026) le rendant particulièrement intéressant pour l’OM. Entre temps, l’OM a trouvé un accord avec West Ham pour recruter Emerson Palmieri, qui est arrivé hier soir très tard à Marignane, pour un contrat de deux ans + un an en option.



Difficile d’imaginer l’OM prendre l’international Ukrainien et son énorme salaire alors qu’un spécialiste du poste vient d’arriver et que l’effectif compte encore dans ses rangs Ulisses Garcia et Facundo Medina (qui peut jouer à ce poste).