Mercato OM : Malgré un contrat de 3 ans, Bamba Dieng sur le départ ?

Il a été décisif dimanche soir face à Angers, Bamba Dieng est allé chercher le penalty de la gagne. Si le jeune attaquant sénégalais va signer un contrat de 3 ans avec l’OM, il aurait cependant de grandes chances de quitter Marseille cet été…

Lancé dans le grand bain par Nasser Larguet lors de son intérim, Bamba Dieng a montré ses qualités de vitesse, de finition et son caractère. L’attaquant de 21 ans a participé à 4 matches de Ligue 1 cette saison mais aussi à un match de Coupe de France face à Auxerre lors duquel il avait marqué le but du 2-0. Le joueur prêté par l’Institut Diambars va bien signer un contrat pro avec l’OM comme le confirme La Provence ce mercredi : « les dirigeants olympiens ont levé l’option d’achat dont ils disposent. Conformément à l’accord prévu au moment de son arrivée en début d’automne 2020. » Bamba va signer un contrat de 3 ans mais les détails financiers posent problème et un départ serait dans les tuyaux…

Un salaire très (trop) bas pour Dieng ?

En effet selon le quotidien régional, l’ex président Eyraud avait négocié « que le montant de la rémunération de Dieng resterait en l’état s’il n’évoluait qu’en National 2, mais que ses émoluments seraient réévalués s’il rejoignait les pros. » Mais entre temps, Eyraud a été débarqué et Pablo Longoria est devenu le président du club. Bamba dispose d’un salaire très bas, « à peine supérieurs à ceux d’un stagiaire » et la nouvelle direction ne serait pas disposée à faire le faire évoluer…

Une situation que ne comprend pas l’entourage du joueur d’autant que Bamba Bamba dispose de sollicitions en France, Belgique et Pays-Bas. L’OM a bien vu son potentiel et souhaiterait prêter le jeune buteur lors de la prochaine saison. Cependant, mécontent de la rémunération, son agent travaille aussi à un transfert définitif, un solution qui ne serait pas exclu par la direction olympienne. Le joueur ne devrait donc pas être dans l’effectif la saison prochaine, car prêté ou transféré. Un choix étonnant quand l’on connait le nombre incroyable de joueurs à recruter par Longoria cet été, Dieng ne ferait pas de mal dans un rôle de doublure de la doublure, d’autant que lui proposer un salaire correct ne plomberait pas les finances du club…