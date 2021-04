OM : Nasser Larguet donne ses 3 éléments pour former des « top players »

Nasser Larguet a terminé son intérim en tant que coach de l’équipe première depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le directeur du centre de formation est donc de retour à 100% auprès des jeunes et explique ses ambitions.

Dans un entretien accordé au média le réseau olympien, Nasser Larguet revient sur les axes de développement de la formation à l’OM.

Entretien avec Nasser Larguet .👊

Son parcours professionnel, son travail, son passage sur le banc de l’équipe première et son avenir.

Un entretien réalisé par Hakim pour @OM_LeReseau .#OM #TeamOM @Z_hakos https://t.co/IWDptxFTer — Le Reseau Olympien (@OM_LeReseau) April 7, 2021

Le club doit jouer les 3 premières places chaque saison et pour cela on doit former des Top players

« La formation en France a changé et même à ce niveau l’argent a fait son entrée et c’est bien dommage parce que c’est un problème. Le joueur est devenu plus fort que l’institution même à 12/13 ans… A cet âge là, on demande déjà un contrat alors qu’on ne voyait cela que vers 17/18 ans ce qui, à la rigueur, se comprend. A 12/13 ans la notion de plaisir doit être la seule notion qui devrait exister mais elle n’est plus là, on forme beaucoup de joueurs de complément parce que beaucoup s’en vont pour des contrats. (…) Les objectifs sont clairs, à savoir: Essayer de structurer la formation, de continuer à la mettre au centre du club. Le club doit jouer les 3 premières places chaque saison et pour cela on doit former des Top players. Et oui on se doit à Marseille de sortir des joueurs pour l’équipe première plus régulièrement à l’image de Bouba Kamara. Pour cela on se base sur 3 éléments: 1. Le recrutement en fidélisant les clubs de la région et les jeunes du bassin marseillais. 2. Les ressources humaines, il faut avoir de vrais formateurs pour pouvoir sortir des joueurs pour l’équipe une. 3. La méthodologie, elle doit être adaptée à l’environnement marseillais. » Nasser Larguet – source : lereseauolympien (07/04/2021)