Mercato OM : Marcelino a déjà fixé ses priorités pour son recrutement?

Le mercato a débuté, l’arrivée de Marcelino a été officialisée mais pourtant, aucun joueur n’a encore signé cet été ! L’Equipe livre les envies du coach espagnol.

Marcelino est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ! Le coach va devoir se renforcer cet été à plusieurs postes, notamment pour remplacer les prêts déjà partis et les joueurs qui devraient être vendus. D’après le journal L’Equipe, l’une des priorités serait au poste d’attaquant !

L’OM veut recruter des attaquants !

En effet, comme l’explique le quotidien sportif dans son édition du jour, des joueurs sont sur la short-list de Pablo Longoria et Marcelino dans le secteur offensif. Les pistes étudiées seraient Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder. Seulement, les deux options semblent trop onéreuses pour l’OM.

De nombreux médias anglais affirment qu’Arsenal réclame 40 millions d’euros pour laisser filer Balogun, prêté au Stade de Reims la saison dernière. Concernant Ben Yedder, il est très gourmand en terme de salaire, ce qui pourrait bloquer sa venue dès cet été.

Le bon profil pour aider les joueurs à passer un cap

Avec son inamovible système en 4-4-2 et sa rigueur d’enfer, Marcelino pourrait faire peur, mais Titi est lui confiant qu’à terme, ses méthodes vont aider l’OM dans le bon sens: « Il est hyper rigoureux sur la préparation physique et il ne tolère aucun écart. C’est un peu dans la continuité de ce qu’il y avait l’année dernière avec Tudor, mais je pense que ce sera dans un climat plus apaisé et je pense que c’est quelqu’un de plus malléable. Comme cela a été dit, au début les joueurs vont le détester mais le fait qu’il leur apporte de l’exigence, de la maturité sur le travail, va faire qu’ils vont le remercier car ils vont progresser et prendre du plaisir. » « je pense qu’il va nous faire bien défendre, chose qu’on a eu du mal à faire la saison dernière avec un jeu à risque. »