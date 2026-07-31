Mercato OM : Marseille a tenté cet international néerlandais…

L’OM s’était renseigné sur la possibilité d’obtenir le prêt de Lutsharel Geertruida durant ce mercato estival. Selon La Provence, le salaire du défenseur néerlandais ne correspond toutefois pas aux nouveaux standards financiers du club marseillais, ce qui aurait rapidement refroidi cette piste.

L’OM a pris des renseignements pour Geertruida

À la recherche de renforts défensifs, l’Olympique de Marseille avait étudié le profil de Lutsharel Geertruida. D’après les informations de La Provence, la direction olympienne a pris des renseignements auprès du RB Leipzig concernant un éventuel prêt du joueur néerlandais.

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Les échanges semblent avoir principalement permis au club marseillais de connaître les conditions nécessaires pour avancer sur cette opération. Capable de renforcer le secteur défensif, Lutsharel Geertruida représentait une possibilité étudiée par la direction sportive. Mais les exigences économiques liées au dossier se seraient rapidement révélées incompatibles avec la nouvelle politique mise en place à Marseille.

Le salaire du joueur bloque l’opération

Toujours selon La Provence, la rémunération du défenseur ne correspondrait pas aux nouveaux standards financiers de l’OM. Le RB Leipzig ne souhaiterait pas prendre suffisamment en charge son salaire dans le cadre d’un prêt, empêchant Marseille d’avancer dans les conditions actuelles.

Aucun montant précis n’est communiqué par le quotidien régional. Cette piste illustre les contraintes rencontrées par le club olympien sur le mercato OM 2026. La direction doit désormais privilégier des joueurs dont le coût du transfert et la rémunération restent compatibles avec ses nouvelles limites budgétaires.

Sauf évolution importante dans la répartition du salaire entre les deux clubs, le dossier Lutsharel Geertruida apparaît donc difficilement réalisable. L’OM devra poursuivre ses recherches pour renforcer son secteur défensif avec une opération financièrement plus accessible.