Mercato OM : Marseille veut recruter à ces deux postes ?

Selon les informations du journaliste Hakim Zhouri, l’Olympique de Marseille poursuit activement son travail sur le marché des transferts. Le club phocéen souhaite renforcer deux postes précis : l’attaque et le couloir gauche de la défense, alors que plusieurs mouvements sont déjà actés dans le sens des départs.

Deux postes identifiés comme prioritaires par le staff

Sur son compte X, le journaliste Hakim Zhouri a précisé la feuille de route du mercato olympien avec un message clair : « Finalement un attaquant est espéré par le staff en plus d’un latéral gauche. » Une information qui s’inscrit dans la continuité des ajustements en cours du côté de la Commanderie, alors que l’OM affine son effectif pour la suite de la saison.

En attaque, la direction marseillaise cherche un profil capable de compléter la hiérarchie offensive. Aujourd’hui, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang constituent les deux principales options du secteur offensif. Le club souhaite donc recruter un troisième attaquant, capable d’apporter une solution supplémentaire sans bouleverser l’équilibre existant.

Mercato OM : une porte se ferme en Bundesliga, mais il y a deux autres options pour Ulisses Garcia ! – https://t.co/qQNdelArf6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2026



Le dossier Himad Abdelli, régulièrement cité ces dernières semaines, n’est à ce stade pas finalisé. Cette situation pousse les dirigeants à élargir leurs recherches afin de ne pas se retrouver en difficulté sur le plan offensif, notamment dans un calendrier dense entre Ligue 1 et compétitions européennes.

Des mouvements déjà actés et d’autres à venir

Sur le plan des départs, l’Olympique de Marseille a déjà officialisé plusieurs décisions. Le club a transféré Robinio Vaz à la Roma, tout en libérant Pol Lirola et Ruben Blanco, dont les contrats ne faisaient plus partie des priorités sportives.

D’autres dossiers sont également en cours de traitement. Des discussions concernent les situations de Neal Maupay, annoncé du côté du FC Séville, de Darryl Bakola, tout proche de Strasbourg, et d’Ulisses Garcia, qui intéresse le Hellas Vérone. Ces possibles départs pourraient libérer de la masse salariale et offrir davantage de marge de manœuvre au club sur le marché.

En défense, la recherche d’un latéral gauche apparaît comme une nécessité immédiate. Le besoin est accentué par la blessure d’Emerson, qui réduit les options disponibles dans ce secteur. Le staff souhaite sécuriser ce poste avec un joueur opérationnel rapidement, capable de répondre aux exigences du jeu prôné par Roberto De Zerbi.

Le mercato de l’OM reste donc actif et ciblé, avec une stratégie claire : ajuster l’effectif sans précipitation, tout en répondant aux urgences identifiées par le staff technique. Les prochaines semaines seront déterminantes pour finaliser ces renforts attendus.