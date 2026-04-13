Mercato OM : Mathieu Bodmer répond avec humour aux rumeurs sur une arrivée à Marseille

En pleine réorganisation de sa direction sportive, l’Olympique de Marseille voit circuler de nombreuses pistes pour remplacer Medhi Benatia. Parmi elles, le nom de Mathieu Bodmer a émergé ces derniers jours. Le directeur sportif du Havre AC a toutefois calmé le jeu avec une réponse pleine d’ironie.

Une short-list encore ouverte à l’OM

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Le chantier est lancé du côté de l’Olympique de Marseille. Après la nomination de Stéphane Richard à la présidence et le départ acté de Medhi Benatia de la direction sportive, le club phocéen s’active pour trouver son successeur. Plusieurs profils sont étudiés en interne.

Selon les informations relayées notamment par La Provence, Grégory Lorenzi, Julien Fournier et Florent Guisolfi font partie des pistes sérieuses. Aucun accord n’a toutefois été trouvé à ce stade, preuve que la réflexion est encore en cours au sein de l’OM.

Dans ce contexte, d’autres noms circulent, parfois de manière plus inattendue. Celui de Mathieu Bodmer, actuel directeur sportif du Havre AC, a ainsi été évoqué ces dernières heures.

“C’est presque fait…” plaisante Bodmer !

Interrogé par Paris-Normandie sur cette rumeur l’envoyant à l’Olympique de Marseille, Mathieu Bodmer a choisi de répondre sur le ton de l’humour. « Oui, c’est quasiment fait ! », a-t-il lancé dans un éclat de rire.

Une réaction qui ne laisse guère de place au doute quant à la crédibilité de cette piste. Derrière cette formule ironique, le dirigeant du HAC a clairement démenti toute avancée concrète avec l’OM.

Arrivé au Havre en juin 2022, Mathieu Bodmer s’est forgé une solide réputation grâce à son travail avec des moyens limités. Une réussite qui attire logiquement l’attention de clubs plus exposés, sans pour autant signifier un départ imminent. Pour l’heure, la direction sportive de l’Olympique de Marseille reste donc un dossier ouvert, alimenté par de nombreuses hypothèses mais encore sans issue concrète.