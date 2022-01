Mercato OM : Mauvaise nouvelle anglaise concernant Saliba ?

C’est l’une des grosses satisfactions du mercato estival 2021 de l’OM. William Saliba s’est imposé comme l’élément fort de la défense de Jorge Sampaoli, mais le jeune joueur de 20 ans n’est que prêté et pourrait ne pas rester à Marseille au delà de juin prochain…

William Saliba impressionne. Le jeune défenseur s’est imposé et se montre souvent intraitable le weekend. Mais sa situation contractuelle inquiète les supporters marseillais. En effet, Saliba n’est que prêté par Arsenal et ne dispose pas d’option d’achat. Alors que la Provence explique que le joueur serait tenté par un transfert si l’OM est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, c’est un autre son de cloche en Angleterre…

Saliba privilégie un retour à Arsenal cet été ?

Le média anglais Football London, de la place pourrait se libérer à son poste à Arsenal malgré l’arrivée de Ben White l’été dernier pour plus de 55M€, Mari a été prêté à l’Udinese et le contrat de Chambers se termine en fin de saison. Le média précise que « l’OM aurait souhaité embaucher Saliba pour un contrat permanent cet été, mais il est maintenant entendu que le joueur souhaite plutôt un retour à Londres. » A confirmer…

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs avait livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)