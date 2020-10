Mercato OM : Mbaye Niang cash sur son « transfert à Marseille qui a échoué » !

« (Mes relations avec mes agents ?) On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J’étais déçu mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille. Aujourd’hui, je reviens au Stade Rennais, je vais reconquérir tout le monde. M’Baye va reprendre sa place. »

Mbaye Niang – Source : L’Équipe

🔴 L’#ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2020