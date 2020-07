Mercato OM : Villas-Boas enterre la rumeur Mbaye Niang !

Actuellement en stage en Allemagne et avant le second match amical de l’OM ce mercredi, André Villas-Boas s’est confié à la Provence. Il revient sur le mercato et fixe des objectifs clairs !

Dans un long entretien accordé à la Provence, André Villas-Boas a évoqué le mercato estival. Le technicien portugais est revenu sur le dossier Mbaye Niang, il cherche un autre profil. La direction de Rennes a toujours répété qu’il n’y avait aucune offre de l’OM…

Niang ? On cherche un autre profil — Villas-Boas

« Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter. Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l’effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil. » André Villas-Boas – source : La Provence (22/07/2020)