Mercato OM : Mbemba assume son choix !

Alors qu’il pouvait encore filer en Arabie Saoudite jusqu’à lundi soir, Chancel Mbemba va rester olympien à l’issue de ce mercato estival. Le défenseur a été trop gourmand et a fait reculer Al Shabab dans les négociations.

Chancel Mbemba a été mis de côté, le défenseur de 30 ans n’avait plus qu’un an de contrat et il espérait récupérer un gros contrat. Le club d’Al-Shabab était prêt à lui offrir un beau salaire, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’une indemnité de transfert afin de récupérer l’intégralité des fons. L’Equipe le précise ce mardi . « Le club saoudien avait une enveloppe gourmande pour concrétiser sa venue, mais le défenseur international congolais et l’OM ont eu des positions opposées sur sa répartition, si on peut utiliser cet euphémisme… Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mbemba ne sera pas réintégré dans le groupe de De Zerbi, et lui se dit prêt à être écarté pendant un an. »

A lire : Mercato : L’OM peut souffler d’avoir De Zerbi au lieu de Fonseca…

Mbemba se dit prêt à être écarté pendant un an

Dans le loft depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba risque de végéter une année entière dans le groupe des indésirables. Al Shabab ne s’est pas aligné sur la contre-proposition du défenseur de l’OM, qui demandait 5 millions d’euros de salaire + une prime de 3 millions à la signature. Selon Mathieu Grégoire, le désaccord est dans le fait que Al Shabab dispose d’une enveloppe pour ce deal, Mbemba estime qu’il a le droit de toucher toute cette enveloppe tandis que l’OM veut une partie de cette enveloppe. Sachant que la ligue saoudienne a décidé d’avancer la fermeture du marché des transferts au 2 septembre, sauf grosse offre Mbemba devrait rester à l’Olympique de Marseille.

Pr être précis, parce qu’il manque un élément essentiel : Al Shabab a une enveloppe pour le deal, et ne refuse donc pas la contre-proposition de Mbemba. Le désaccord est entre Mbemba, qui estime qu’il a droit à toute cette enveloppe, et #OM, qui veut une partie de cette enveloppe https://t.co/SPMfHhVyS1 — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 2, 2024

Désaccord Mbemba / Al Shabab !

En effet, selon les informations de l’Equipe, Jordan Veretout aurait accepté un contrat de 2 ans en baissant son salaire, cependant, il attend un geste de l’OM pour compenser cette perte. Le quotidien sportif précise que « le club rhodanien s’est mis d’accord avec le milieu international français (31 ans) sur un contrat de deux ans, mais pas encore avec l’OM. L’ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre Lyon mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 M€. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. » Si le milieu de terrain mais aussi Chancel Mbemba (en négociation avec Al Shabab) quittent l’OM, le club va-t-il tenter de recruter un joker comme Assignon par exemple ?

info @lequipe

Jordan Veretout est d’accord avec l’OL sur la base d’un contrat de 2 ans. Il consent à une importante baisse de salaire pour venir en joker, mais il voudrait que l’OM compense en partie ce manque à gagner. L’OL a adressé une offre ce matin. https://t.co/0hapNHnmNn — hugo (@hugoguillemet) September 2, 2024

A lire aussi : OM : La belle progression de Luis Henrique !