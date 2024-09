Mercato : L’OM peut souffler d’avoir De Zerbi au lieu de Fonseca…

Paulo Fonseca est en mauvaise posture. Après la scène du cooling break de Théo et Leão contre la Lazio samedi dernier, l’entraîneur de l’AC Milan peine à diriger ses joueurs.

Après un match nul contre la Lazio (2-2) marqué par l’insubordination de Théo Hernandez et Rafael Leão, l’AC Milan est en grande difficulté. Paulo Fonseca, le coach du club italien, a du mal à gérer son effectif. Il était sur la liste des entraîneurs potentiels de l’Olympique de Marseille avant l’arrivée de Roberto De Zerbi.

L’attitude de Théo Hernandez et Leão

Scène très surprenante lors de #LazioMilan. Remplaçants au coup d’envoi,Théo Hernandez et Rafael Leao (entrés en jeu à la 70e, le 2e buteur juste après) ne participent pas au cooling break qui s’est déroulé dans la foulée. Les deux restent à l’autre bout du terrain. pic.twitter.com/kLbI4HJJeE — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 31, 2024

Il y a quelques jours, Théo Hernandez et Rafael Leão ont fait la une des journaux italiens. Entrés à la 72ème minute du match entre l’AC Milan et la Lazio (2-2), les deux joueurs n’ont pas daigné participer au cooling break de la 73ème. « On était entrés deux minutes avant le cooling break, à la fin de la rencontre », s’est défendu le défenseur français au micro de Milan TV. « On était prêts à aider le groupe pour gagner le match. Il n’y avait rien contre le groupe ou le coach », ajoute-t-il. Tammy Abraham et Yunus Musah, entrés en même temps qu’eux, étaient pourtant allés écouter leur coach durant cette pause. L’isolement des 2 internationaux a été interprété comme une rébellion contre Paulo Fonseca, entraîneur de l’équipe milanaise depuis mi-juin.

Fonseca en difficulté

Gazzetta : Aucune amende pour Théo/Leao après la scène du cooling break contre la Lazio. Les deux joueurs ont compris l’erreur, les dirigeants attendent un changement de mentalité après la trêve internationale. Leurs coéquipiers n’ont pas compris toute cette clameur. Fonseca a… pic.twitter.com/cDg0wQoPOd — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 2, 2024

Selon Guillaume Maillard-Pacini, journaliste Eurosport, Théo et Leão auraient compris leur erreur. Ils n’ont reçu aucune amende, mais les dirigeants attendent un changement de mentalité après la trêve internationale. Paulo Fonseca, l’ancien entraîneur du LOSC, éprouve des difficultés à diriger son équipe. Depuis son arrivée, le coach portugais n’a pas gagné un seul match avec l’AC Milan. Le club septuple vainqueur de la Ligue des Champions occupe actuellement la quatorzième place du championnat italien. Malgré tout, Fonseca a toujours la confiance des dirigeants milanais.

