Mercato OM : Mbemba, la troisième recrue !

Le défenseur du FC Porto Chancel Mbemba arrive à Marseille, une information que l’on peut confirmer.

Il y a quelques jours une rumeur disait que deux nouveaux défenseurs centraux arriveraient bientôt à Marseille, le jeune Roggerio Nyakossi devrait être le premier, Chancel Mbemba le suivant de près. Le défenseur expérimenté (27ans), était déjà sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs semaines, il devrait donc rejoindre la Canenbière dans les prochaines heures. C’est Titi (c’est toi le boss) qui l’a fait savoir sur son compte Twitter. Nous pouvons vous confirmer cette arriver via un vol de Bruxelles.

Après les départs de Saliba, Kamara, et probablement ceux d’Alavaro et Caleta-Car, Longoria devait renforcer ce secteur, c’est chose faite donc avec les arrivées déjà effectuées de Samuel Gigot et Isaak Touré et les très probables de Roggerio Nyakossi et Chancel Mbemba.

Olympique Marseille are set to sign Chancel Mbemba on a free transfer from Porto, done deal. Been told he will sign until June 2025 with OM. 🚨🔵 #OM

Mbemba is set to undergo medical tests and then sign – first called by @Mode55489648. Official soon. #TeamOM pic.twitter.com/Y1Or19DNg4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022