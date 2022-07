Mercato OM : Grosse concurrence pour cette pépite de Ligue 1 !

Pablo Longoria apprécie le profil de Sofiane Diop… Le jeune joueur de l’AS Monaco est également pisté en Premier League.

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Sofiane Diop pour son mercato d’été. Le milieu offensif évolue à l’AS Monaco mais a perdu un peu de temps de jeu la saison dernière. Le jeune français aurait également attiré l’oeil d’autres clubs en Europe.

Diop attiré par la Premier League?

Ce jeudi, L’Equipe nous informe que Leicester apprécie son profil. Le club anglais n’a pas encore fait d’offres mais semble être « plus actif » sur le dossier d’après le quotidien sportif. L’OGC Nice ainsi que le Borussia Dortmund garderaient aussi un oeil sur sa situation.

Le joueur serait séduit à l’idée de jouer en Premier League la saison prochaine. Le coach Brenan Rodgers apprécie réellement son profil et serait prêt à faire une offensive afin de le récupérer. Comme l’expliquait Foot Mercato, l’AS Monaco serait plus enclin à faire signer Diop dans un club hors de la Ligue 1. Les Monégasques ne souhaitaient pas renforcer un concurrent direct comme l’Olympique de Marseille en cédant Sofiane Diop.

Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir — Diop

« Je suis avec les Espoirs, je fais abstraction de tout le reste. Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir, on verra après mais je suis focalisé sur les barrages car il y a une revanche par rapport à Donetsk, la saison dernière, où on a été éliminés à ce niveau de manière cruelle (0-1, 2-2). On l’a en travers de la gorge. On s’était dit qu’on avait fait tout ça pour rien et on n’a pas commencé la saison de la meilleure manière. Il fallait juste que la machine prenne avec un rush final exceptionnel, même si ce dernier but à Lens fait mal. Mais il fait moins mal que celui de Donetsk… » Sofiane Diop – source : L’Equipe (01/06/2022)

