Mercato OM : McCourt lance une vaste réorganisation… le point sur l’organigramme à venir !

La fin de saison marque un tournant majeur pour l’Olympique de Marseille. Après les départs annoncés de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club marseillais prépare une profonde refonte de son organigramme. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs changements structurants sont déjà en cours à tous les niveaux de l’institution.

Le chantier s’annonce considérable à la Commanderie. Sous l’impulsion de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, le club veut rapidement reconstruire une gouvernance stable après une saison marquée par de fortes turbulences sportives et internes. Pour prendre la succession de Pablo Longoria, Stéphane Richard doit officiellement entrer en fonction le 2 juillet prochain en tant que président du club. En coulisses, le dirigeant travaille déjà activement sur les futurs équilibres sportifs et administratifs.

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Grégory Lorenzi en approche pour le poste de directeur sportif

La priorité de la nouvelle direction concernait le recrutement d’un directeur sportif. Après plusieurs pistes étudiées avec le cabinet Excel Sports Management, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Grégory Lorenzi. L’ancien dirigeant du Stade Brestois doit encore régler certains détails avec l’OGC Nice, où un accord de principe existait en cas de maintien des Aiglons en Ligue 1.

Dans le même temps, la situation de Federico Balzaretti reste incertaine. Son nom avait circulé pour reprendre certaines responsabilités laissées vacantes après le départ de Medhi Benatia, mais aucune décision définitive n’aurait encore été arrêtée.

Sur le plan sportif, l’avenir de Habib Beye apparaît de plus en plus fragile. Toujours en poste, l’entraîneur marseillais paie une fin de saison décevante et des objectifs non atteints, notamment en Coupe de France et en Ligue des champions. Selon Foot Mercato, la piste menant à Bruno Genesio, récemment annoncé sur le départ du LOSC, prend de l’épaisseur dans les discussions internes.

Une réorganisation profonde également en interne

La restructuration dépasse largement le cadre sportif. Plusieurs mouvements sont attendus dans les services administratifs et techniques du club. Bel-Abbès Bouaissi devrait conserver ses fonctions à la communication sportive, contrairement à Enrica Tarchi, dont le départ semble acté à l’issue de son contrat.

Au sein de la structure sportive, Ali Zarrak ne dirigera plus la Pro 2. Son avenir reste flou, même s’il devrait poursuivre certaines missions liées au recrutement, loin de la Commanderie. À l’inverse, Aziz Mady Mogne conserve une solide cote en interne grâce à son rôle de coordinateur sportif apprécié par les joueurs.

Plusieurs cadres devraient néanmoins rester en place. Maxime Quienart conserverait ses responsabilités institutionnelles, tandis que Titou Hasni continue de bénéficier d’une forte reconnaissance pour son travail à la tête de la formation olympienne. Les performances des équipes de jeunes et l’intégration progressive des Minots dans le groupe professionnel renforcent sa position.

Enfin, d’autres départs importants sont envisagés, notamment celui du médecin Damien Monnot, fragilisé après une saison marquée par de nombreuses blessures, ainsi que celui d’Alexandre Neyton, responsable sécurité arrivé cet hiver. À Marseille, la réorganisation voulue par Frank McCourt est désormais pleinement engagée.