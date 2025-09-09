Info Chrono
OM Actualités

Mercato OM : “Mec en or”, “magnifique”, “25 buts cette saison”… Guendouzi s’enflamme pour ce retour !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’actualité de l’Olympique de Marseille continue de faire réagir ses anciens joueurs. Désormais à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi n’a pas manqué de commenter le retour remarqué de Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot marseillais. L’ancien milieu de terrain de l’OM, très attaché au club et à son passage en Provence, s’est montré particulièrement élogieux envers l’attaquant gabonais, déjà décisif en ce début de saison.

Interrogé sur le retour d’Aubameyang à Marseille, Guendouzi n’a pas caché son enthousiasme. “Tu le vois, il a déjà planté des buts sur les premiers matchs. […] Il aide tout le monde, les plus jeunes, les plus anciens… c’est un mec en or !” a confié l’international français.

Guendouzi : “Auba est un mec en or”

 

Pour lui, l’expérience et le professionnalisme de l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça sont un atout immense pour l’OM. “Je pense que cette année il va encore mettre facile 25 buts ! Peu importe l’âge qu’il a, il est toujours aussi efficace devant le but. Il répète les efforts, il court, il travaille beaucoup pour l’équipe…” a ajouté Guendouzi, qui connaît bien les exigences du club phocéen.

 

En concluant, l’actuel joueur de la Lazio a insisté sur l’importance de ce retour pour le projet marseillais : “D’avoir fait revenir un mec comme lui, c’est magnifique !”

 

A lire : Mercato : L’OM a essayé de s’offrir ce jeune talent du Bayern…

 

Ces déclarations viennent conforter l’idée que le recrutement d’Aubameyang est déjà une réussite. Son efficacité, sa capacité à peser dans le vestiaire et son expérience du très haut niveau renforcent l’ambition de l’OM cette saison.

Avec un Guendouzi admiratif depuis Rome et un Aubameyang déjà décisif sur le terrain, les supporters phocéens peuvent nourrir de belles espérances pour les mois à venir.

