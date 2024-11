Mercato OM : Medhi Benatia donne la tendance du marché de janvier !

Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, a accordé un entretien ce mardi à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, où il a fait le point sur la situation actuelle du club et les perspectives pour le mercato hivernal.

Avec des résultats en dents de scie et une défense souvent critiquée, l’OM traverse une période difficile, et Medhi Benatia ne l’a pas nié. Cependant, l’ancien défenseur central a tenu à rassurer les supporters en soulignant que des changements sont envisagés pour renforcer l’équipe. « Quand on voit les buts qu’on prend, ce sont des cadeaux », a lancé Medhi Benatia en toute franchise. L’Olympique de Marseille, malgré les renforts défensifs arrivés lors du dernier mercato estival, continue de concéder trop de buts. Pour l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, les joueurs recrutés sont de qualité, et il maintient sa confiance en eux : « Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd’hui ». Toutefois, l’OM reste vulnérable, et des ajustements sont inévitables pour combler les lacunes défensives.

Des ajustements à prévoir au mercato, mais pas de panique

🔵⚪️ @MedhiBenatia: « On a envie de mettre des idées en place, donner cette confiance au coach et on sait que ça prend du temps. Mais tu ne peux pas faire un non match, manquer de personnalité, de combativité comme face au PSG devant 65 000 personnes, ça c’est inacceptable » pic.twitter.com/L4Kc7JalPw — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 12, 2024

Medhi Benatia a également souligné que la situation actuelle est exacerbée par le manque de performances de certains joueurs. « Quand tu as 3-4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l’impression qu’il faut tout changer », a-t-il expliqué. Mais plutôt que de remettre en cause l’ensemble de l’équipe, le conseiller sportif préfère une approche plus mesurée : « On peut toujours regarder comment renforcer l’équipe. Ce sera fait. » La priorité, selon Benatia, reste les matchs à venir : « La seule idée que j’ai ce sont les matchs qui arrivent. Après on verra ce qu’on peut faire. »

Mercato hivernal : « on peut toujours regarder comment renforcer l’équipe. Ce sera fait ! »

L’OM veut construire un projet sur le long terme et ne devrait pas donc bouleverser son effectif une nouvelle fois. Le mercato estival sera donc lié à de possibles départs, mais aussi aux besoin notamment au poste de défenseur central et latéral droit.