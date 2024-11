« Tout le monde est en train de prendre feu à l’OM », le constat terrible de Riolo

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la période de crise que traverse l’OM. D’après le journaliste, l’illustration parfaite est le cas Leonardo Balerdi.

L’OM traverse une période très difficile avec des résultats décevants au Vélodrome tant au niveau du contenu que des points. Pour Daniel Riolo, le joueur qui illustre le mieux cette instabilité est Leonardo Balerdi. L’Argentin a été mis capitaine de cette équipe et ne semble pas embrasser ce rôle.

🔥 @DanielRiolo : « Tout le monde est en train de prendre feu à l’OM et l’illustration parfaite de tout cela c’est Balerdi. Est-ce qu’on s’est soucié de savoir s’il était capable de supporter toute la pression de Marseille ? Il ne supporte plus ce maillot » pic.twitter.com/wb4fFSY1uU

Lors d’une analyse sur la qualité des attaquants en Ligue 1, Daniel Riolo s’est arrêté sur le cas de Jonathan David, dont il a fait l’éloge, en soulignant ses qualités constantes et son impact dans le jeu du LOSC. Pour Riolo, ce type de joueur – un buteur régulier qui contribue activement aux phases offensives – est précisément ce qu’il manque aujourd’hui à l’Olympique de Marseille.

« Je parlais du défaut des attaquants qu’on a en Ligue 1, qui ne marquent pas assez. On l’a beaucoup décrié, mais au final, Jonathan David doit certainement être dans le top 3 de nos attaquants en Ligue 1. Et on ne parle pas d’un crack, mais d’un bon attaquant régulier, qui pèse sur les défenses, fait son travail de buteur, de remise, et participe au jeu. Honnêtement, aujourd’hui, une équipe comme l’OM serait bien contente d’avoir un joueur comme David devant. Marseille a mis 30 millions d’euros sur Vitinha, 30 millions sur Wahi, ça fait 60… Avec ça, tu pouvais t’offrir David, car il était en vente, sur le marché. Et pour 50 M€, Olivier Létang lui remplissait le coffre de la voiture… Un bon attaquant, c’est essentiel dans une équipe, » a ainsi déclaré Riolo sur les ondes de RMC Sport.

Pour Daniel Riolo, l’OM a manqué une vraie occasion de renforcer son attaque avec Jonathan David. Reste à voir si l’actuel buteur oltmpien Elie Wahi parviendra à retrouver son niveau de Montpellier dans les semaines et mois à venir pour faire mentir le journaliste de RMC Sport.