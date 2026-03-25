Mercato OM : Medhi Benatia prépare déjà l’après, une piste se détache pour son avenir ?

Maintenu à son poste jusqu’à la fin de saison, Medhi Benatia réfléchit activement à la suite de sa carrière. Selon les informations de But Football Club, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille envisagerait un virage important, loin du cadre actuel du club.

Une réflexion engagée en interne

Toujours en poste à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia reste soutenu par Frank McCourt jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Mais en coulisses, l’ancien international marocain anticipe déjà son avenir, dans un contexte où son rôle de dirigeant salarié ne semble plus totalement correspondre à ses aspirations.

D’après But Football Club, la perspective de rester intégré à une structure avec des contraintes hiérarchiques et organisationnelles ne serait pas privilégiée par Benatia. L’ex-défenseur central réfléchirait ainsi à un modèle plus indépendant pour la suite de sa carrière.

Le retour au métier d’agent envisagé

Parmi les options étudiées, une tendance se dégage clairement : un retour au métier d’agent de joueurs. Un domaine que Medhi Benatia connaît bien pour l’avoir exercé après sa carrière de joueur, avec un réseau reconnu entre l’Europe et le Maroc.

Cette activité lui offrirait davantage de liberté, tout en conservant une proximité directe avec les joueurs, un aspect qui pèserait dans sa réflexion actuelle. Toujours selon la même source, cette orientation serait déjà concrètement envisagée.

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Des profils déjà suivis à Strasbourg

Preuve de cet intérêt, Benatia aurait déjà identifié plusieurs jeunes talents. Il suivrait notamment de près deux joueurs du RC Strasbourg : Samir El Mourabet et Yassine Gessime, tous deux liés à la sélection marocaine.

Ces éléments confirment que la réflexion autour de son avenir est bien engagée. À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée par l’OM ou par Medhi Benatia, mais les indices convergent vers un possible repositionnement dès la fin de saison.