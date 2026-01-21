Mercato OM : Meilleur poste, qualités / défauts, son embrouille… l’avis d’un spécialiste sur Quinten Timber !

Quinten Timber doit débarquer à Marseille ce mercredi à 13h30, FCMarseille vous propose une analyse détaillée de son profil grâce au compte X Foot Néerlandais, interrogé par nos soins. Poste idéal, qualités, limites et fin compliquée avec Robin Van Persie : décryptage factuel d’une recrue suivie de près par l’Olympique de Marseille.

Un milieu box to box pour renforcer l’entrejeu de l’OM

Attendu comme un renfort important du mercato, Quinten Timber arrive à l’Olympique de Marseille avec une étiquette de milieu moderne, capable d’évoluer dans plusieurs registres. Interrogé par FCMarseille, le compte spécialisé Foot Néerlandais a livré une description précise de son positionnement optimal et de son utilisation sur le terrain. « Milieu plutôt box to box, meilleur poste en 6 ou 8 avec un autre milieu de terrain à côté peut être un peu plus technique et organisateur, il peut dépanner sur le côté droit de la défense voir en central parfois »

Dans le contexte de la Ligue 1 et sous la direction de Roberto De Zerbi, ce profil polyvalent pourrait offrir plusieurs options tactiques, notamment dans un système demandant intensité, projection et capacité à casser les lignes.

Forces, limites et contexte de sa fin à Feyenoord

Sur le plan technique et athlétique, Quinten Timber présente des atouts identifiés de longue date, notamment depuis son explosion sous les ordres d’Arne Slot. Le compte Foot Néerlandais insiste sur sa capacité à peser dans le jeu vers l’avant. « Qualités : jeu long/transversale, premiers appuis pour se dégager du pressing grâce à son physique et orientation rapide du jeu, va toujours vers l’avant et casse des lignes balle au pied, grosse frappe de balle et qualité de tirs, polyvalent et gros volume de jeu, peut être un vrai leader rapidement. »

Mais le tableau est complété par des axes de progression clairement identifiés, sans complaisance. « Défaut : sa nonchalance parfois, son repli défensif, sa capacité de récupération, d’orientation du jeu et d’organisation, ses blessures dernièrement et son gros caractère »

Relation compliquée avec Van Persie

Explosion sous les ordres de Slot : « Acheté il y a 3/4 saisons pour jouer sous Slot où il a explosé et progressé à son contact un peu comme un Gravenberch, il est un des piliers du vestiaire et des titulaires indiscutables »

Son départ est directement lié au coach actuel, Robin van Persie : « Parce que Robin van Persie n’est pas un bon coach humainement et ne sait pas gérer un vestiaire, il lui a retiré le brassard cet été pour manque de leadership sur et en dehors du terrain ce qui était pas forcément mérité, il était positionné souvent en 10 je pense que Timber aurait aimé joué plus bas et il lui reprochait de ne lui faire des critiques que dans la presse et jamais en face; depuis Timber quand il jouait ne montrait pas grand-chose, ne faisait aucun effort et était impliqué dans de nombreux buts contre Feyenoord et sous le feu des critiques des supporters. »

À Marseille, Quinten Timber arrive donc avec un vécu récent contrasté, mais un potentiel identifié. Son intégration et son positionnement réel dans le projet sportif de l’OM seront observés de près dès ses premiers pas.